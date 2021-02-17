Как Александр Педан с дочкой Лерой начали вести TikTok?

Ведущий Нового канала рассказал, как создает контент для новой соцсети

Ведущий Improv Live Show Александр Педан – настоящий новоканальский гуру социальных сетей. Все его страницы в Instagram, Facebook и канал на YouTube насчитывают сотни тысяч подписчиков и имеют разную тематику. Для Саши диджитал – это уже отдельная полноценная работа. А вот его страница в TikTok сначала появилась чисто для фана и поддержания дружеских отношений с дочерью.

– Когда мне посоветовали пойти в TikTok, отказался, потому что слишком стар для этого. Предложил Лере, ведь вместе не так страшно. Во-первых, это все же сеть, в которой Лера как рыба в воде. Она была еще в первой версии TikTok, которая называлась Musically, и с самого детства уже монтировала видео, снимала всякие липсинги. Плюс, дочь младше и разбирается в трендах. Моя главная задача – быть с Лерой как можно ближе, дольше и найти еще одно общее увлечение. Так и произошло. Мы назвали TikTok «Педан может», снимаем видео об отношениях родителей и детей. Там много юмора и жизненных ситуаций, которые близки людям. Наверное, поэтому профиль довольно популярен, – рассказал ведущий Нового канала.

Популярность TikTok Педана приобрел моментально. Видео об отношениях между отцом и дочерью зашли не только фанатам Саши и украинцам, но и совершенно новой аудитории, которая не знала его по ТВ.

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– Первое видео у нас зашло на весь мир. Комментировали и японцы, и китайцы, и американцы, и даже филиппинцы. Там несколько миллионов просмотров. Мы были в шоке, что это возможно! Самое главное для меня, что это – возможность отцу побыть с дочкой вместе, подурачиться, быть ближе к ней, понять новомодные штучки. Это, кстати, лайфхак вам, как стать ближе к ребенку и найти общий язык с подростком. Вот, пожалуйста, делайте совместный TikTok, – посоветовал Педан.

Как оказалось, главной в семейном TikTok Александр Педан считает именно свою дочь Леру.

– Идеи в основном дочери, но дальше мы обсуждаем и решаем, что снимать. Лера отвечает и за съемку, и за монтаж, а также за время выхода. Это попытка ее первого сознательного бизнеса. Конечно, доходы мы тоже делим поровну, – признался Саша.

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show с 23 марта в 20:00 на Новом канале