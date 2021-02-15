На что Александр Педан копит сейчас?

Ведущий Нового канала рассказал, куда уходят его деньги

За годы трудовой деятельности ведущий Improv Live Show Александр Педан успел построить успешную карьеру на телевидении и прийти к тому, что нужно иметь пассивный доход. Об этом он рассказал в видеоподкасте М2. Именно поэтому звезда Нового канала перешел в диджитал и даже создал свое бюро.

– Проблема таких людей как я, ремесленников (работаю лицом, назовем это так, кто-то работает руками), – если не работает лицо, не зарабатываешь деньги. Поэтому раньше инвестировал в лицо. Но это неправильно, если говорить о бизнесе. Потому что этот бизнес на тебя не работает, когда ты не можешь работать, – рассказал Александр Педан.

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Поэтому теперь Саша предпочитает ставить себе конкретные цели, просчитывать риски и бенефиты, и только тогда начинать откладывать деньги. Например, сейчас Педан вложился в квартиру для своей дочери Леры.

– Когда мне было 25, я планировал собрать себе сначала на квартиру, потом захотел комфортные условия для проживания. Нас стало больше, не хватало места, поэтому мне нужно было купить квартиру побольше. Но я не из тех, кто о 300 квадратах. Сейчас у меня примерно сто с копейками – прикольная двухэтажная квартира в Киеве, в центре, на Лукьяновке. Но за счет того, что это два этажа, а внизу есть большой холл с лестницей наверх, ощущение, что ты в частном доме. Дальше все зависит от дизайна. Мне по квадратуре не хватало одной комнаты, но квартира такая классная, я там живу и кайфую. Теперь же думаю, что у меня дети, я хочу дать им образование и, по возможности, по квартире. Пока дети вырастут, спокойно могу купить, сделать там ремонт и сдавать. Сейчас у меня три маленькие квартиры, – поделился Александр Педан.

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show с Александром Педаном 23 марта в 20:00 на Новом канале