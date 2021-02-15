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«Раньше я инвестировал в лицо»: На что Александр Педан копит сейчас?

На что Александр Педан копит сейчас?

Ведущий Нового канала рассказал, куда уходят его деньги

За годы трудовой деятельности ведущий Improv Live Show Александр Педан успел построить успешную карьеру на телевидении и прийти к тому, что нужно иметь пассивный доход. Об этом он рассказал в видеоподкасте М2. Именно поэтому звезда Нового канала перешел в диджитал и даже создал свое бюро.

На что Александр Педан копит сейчас?

– Проблема таких людей как я, ремесленников (работаю лицом, назовем это так, кто-то работает руками), – если не работает лицо, не зарабатываешь деньги. Поэтому раньше инвестировал в лицо. Но это неправильно, если говорить о бизнесе. Потому что этот бизнес на тебя не работает, когда ты не можешь работать, – рассказал Александр Педан.

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Поэтому теперь Саша предпочитает ставить себе конкретные цели, просчитывать риски и бенефиты, и только тогда начинать откладывать деньги. Например, сейчас Педан вложился в квартиру для своей дочери Леры.

На что Александр Педан копит сейчас?

– Когда мне было 25, я планировал собрать себе сначала на квартиру, потом захотел комфортные условия для проживания. Нас стало больше, не хватало места, поэтому мне нужно было купить квартиру побольше. Но я не из тех, кто о 300 квадратах. Сейчас у меня примерно сто с копейками – прикольная двухэтажная квартира в Киеве, в центре, на Лукьяновке. Но за счет того, что это два этажа, а внизу есть большой холл с лестницей наверх, ощущение, что ты в частном доме. Дальше все зависит от дизайна. Мне по квадратуре не хватало одной комнаты, но квартира такая классная, я там живу и кайфую. Теперь же думаю, что у меня дети, я хочу дать им образование и, по возможности, по квартире. Пока дети вырастут, спокойно могу купить, сделать там ремонт и сдавать. Сейчас у меня три маленькие квартиры, – поделился Александр Педан.

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show с Александром Педаном 23 марта в 20:00 на Новом канале

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