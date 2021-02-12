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Не дарите этого: ТОП нелепых подарков на День святого Валентина от Александра Педана

ТОП нелепых подарков на День святого Валентина от Александра Педана

Звезда Нового канала предостерег влюбленных от неудачных презентов своим вторым половинкам

Ведущий Improv Live Show Александр Педан – прекрасный семьянин и муж, а все потому, что опыт долгих лет супружеской жизни делают свое. За 17 лет в браке новоканалец уже имеет «коллекцию» собственных лайфхаков, особенно тех, которые касаются подарков к разным праздникам. В частности, он точно знает, что нельзя дарить на День святого Валентина женщине, и что сам бы не хотел получить. Поэтому накануне праздника Александр Педан решил поделиться мудростью и составил антирейтинг подарков ко Дню всех влюбленных.

– Уверен, каждый из нас хоть раз в жизни получил подарок, от которого был, мягко говоря, «не в восторге». Я собрал ТОП худших презентов на День всех влюбленных, которые не только «убьют» всю романтику, но и испортят праздник. Проверено на себе. Но помните: лучше один из этих подарков, чем никакого! Поэтому если вы еще не купили презент для второй половинки, бегом на шопинг! Потому что будет горе, – поделился Александр Педан.

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ТОП нелепых подарков на День святого Валентина для девушек:

– Кастрюли, сковородки, другая посуда. «Я – женщина, а не кухарка», – скажет она и будет грустить, глядя на красивые пакеты блогерок из инсты.

– Съедобное белье, меховые наручники. Во-первых, это не такая еда, которую вы себе представляете. Не клубника со взбитыми сливками, нет! Это маленькие конфетки, которые вы пока все съедите, то кариес заработаете.

– Статуэтки купидонов, ангелов, сердечки… Друзья, а куда вы их поставите? Опять будете бабушке в деревню везти, потому что и не выбросишь, и в модный modern-loft-интерьер это не впишется.

– Косметика, парфюмерия (если точно не знаете, какие) и особенно красная помада. Я понимаю, что на Анджелине Джоли в роли Малефисенты – это секси, но красная помада не всегда является признаком страсти. Их еще миллион оттенков, и угадать невозможно. Тоже потом пойдет на подарок теще.

– Цветок в горшке. Я даже не знаю, что хуже – роза в целлофане или это…

ТОП нелепых подарков на День святого Валентина для мужчин:

– Трусы со слоником. Это личная драма. Прошу вас, не делайте такого. Это абсолютно не интимно, только отпугивает и вызывает фейспалм.

– Пенка для бритья. Когда-то мне подарили пенку для бритья, но борода тогда еще не росла. И сейчас радуюсь только усам ????. Пожалуйста, не дарите всевозможные косметические штуки, только если они по скидке в магазе и в наборе «Для настоящего мачо».

– Книга «Топ-20 поз из Камасутры». И читать не будете, и на полочку не поставить…

– Ring for sex. Главное, чтобы этот звонок не был когда-то последним. Подарок создан для тех, кто не знает, что купить.

– Чашка со своей фоткой. А потом можно и подушку, и тарелку, и картину… Ну ооочень ненавязчиво ;).

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show с Александром Педаном 23 марта в 20:00 на Новом канале

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