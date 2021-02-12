ТОП нелепых подарков на День святого Валентина от Александра Педана

Звезда Нового канала предостерег влюбленных от неудачных презентов своим вторым половинкам

Ведущий Improv Live Show Александр Педан – прекрасный семьянин и муж, а все потому, что опыт долгих лет супружеской жизни делают свое. За 17 лет в браке новоканалец уже имеет «коллекцию» собственных лайфхаков, особенно тех, которые касаются подарков к разным праздникам. В частности, он точно знает, что нельзя дарить на День святого Валентина женщине, и что сам бы не хотел получить. Поэтому накануне праздника Александр Педан решил поделиться мудростью и составил антирейтинг подарков ко Дню всех влюбленных.

– Уверен, каждый из нас хоть раз в жизни получил подарок, от которого был, мягко говоря, «не в восторге». Я собрал ТОП худших презентов на День всех влюбленных, которые не только «убьют» всю романтику, но и испортят праздник. Проверено на себе. Но помните: лучше один из этих подарков, чем никакого! Поэтому если вы еще не купили презент для второй половинки, бегом на шопинг! Потому что будет горе, – поделился Александр Педан.

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ТОП нелепых подарков на День святого Валентина для девушек:

– Кастрюли, сковородки, другая посуда. «Я – женщина, а не кухарка», – скажет она и будет грустить, глядя на красивые пакеты блогерок из инсты.

– Съедобное белье, меховые наручники. Во-первых, это не такая еда, которую вы себе представляете. Не клубника со взбитыми сливками, нет! Это маленькие конфетки, которые вы пока все съедите, то кариес заработаете.

– Статуэтки купидонов, ангелов, сердечки… Друзья, а куда вы их поставите? Опять будете бабушке в деревню везти, потому что и не выбросишь, и в модный modern-loft-интерьер это не впишется.

– Косметика, парфюмерия (если точно не знаете, какие) и особенно красная помада. Я понимаю, что на Анджелине Джоли в роли Малефисенты – это секси, но красная помада не всегда является признаком страсти. Их еще миллион оттенков, и угадать невозможно. Тоже потом пойдет на подарок теще.

– Цветок в горшке. Я даже не знаю, что хуже – роза в целлофане или это…

ТОП нелепых подарков на День святого Валентина для мужчин:

– Трусы со слоником. Это личная драма. Прошу вас, не делайте такого. Это абсолютно не интимно, только отпугивает и вызывает фейспалм.

– Пенка для бритья. Когда-то мне подарили пенку для бритья, но борода тогда еще не росла. И сейчас радуюсь только усам ????. Пожалуйста, не дарите всевозможные косметические штуки, только если они по скидке в магазе и в наборе «Для настоящего мачо».

– Книга «Топ-20 поз из Камасутры». И читать не будете, и на полочку не поставить…

– Ring for sex. Главное, чтобы этот звонок не был когда-то последним. Подарок создан для тех, кто не знает, что купить.

– Чашка со своей фоткой. А потом можно и подушку, и тарелку, и картину… Ну ооочень ненавязчиво ;).

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show с Александром Педаном 23 марта в 20:00 на Новом канале