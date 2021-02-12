День святого Валентина: идеальный план праздника от Ромы Мищерякова

Импровизатор предложил, как провести самый романтичный день в году

Участники Improv Live Show, которое показывает Новый канал, подходят с юмором к любым ситуациям. Поэтому не удивительно, что и День святого Валентина у импровизатора Ромы Мищерякова тоже не обходится без хихи-хаха. Парень разработал гениальный план празднования 14 февраля, которым с радостью делится накануне праздника.

Как провести День святого Валентина: рецепт юмориста

Утро. Пусть утро вашей половинки начнется оригинально. Проснитесь на полчаса раньше и спрячьтесь среди кустов роз на кухне. А когда она войдет, то начните петь о любви, подыгрывая на скрипке. Если не умеете играть на музыкальном инструменте, то обратите внимание, что вы проснулись на полчаса раньше. Используйте время.

Завтрак тоже должен ее удивить. Поэтому просто приготовьте его. После завтрака завяжите ей глаза и начинайте мыть посуду, прибивать полки. Лучше сразу договориться о стоп-слове.

День. В этом году 14 февраля – это воскресенье. Займитесь совместно чем-то, чего раньше не делали:

Свидание на самой высокой крыше. С нее откроется прекрасный вид на другие свидания на крышах.

Выезд в парк для катания на автомобильной покрышке с горки. Это отличная возможность сделать предложение. Лучше всего делать его у подножья горки, так у нее будет меньше места для маневров.

Небольшая поездка с ночевкой на берег реки или моря. Если нет времени заморачиваться, то на Мальдивы.

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Вечер. Романтический ужин, ванна при свечах, расслабляющий массаж – всего этого ждет ваша половинка! Удивите ее особенным подарком!

Что подарить на 14 февраля?

Электронное мини-табло с ЖД вокзала. Напоминаю, главное – удивить.

Экстремальное развлечение – прыжок с парашютом, сеанс дайвинга или поездка в час пик из центра на столичное шоссе.

Книга тайных желаний. Она может совпадать с платежами ЖКХ.

Гаджет, о котором она давно мечтала. В нем еще три камеры.

И самое важное – не ждите праздника, чтобы порадовать любимого человека. И, пожалуйста, не используйте ничего из этого списка.

Смотрите премьеру второго сезона Improv Live Show 23 марта в 20:00 на Новом канале!