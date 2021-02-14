ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

Участник Improv Live Show поделился подборкой фильмов для тех, кто не настроен на романтику 14 февраля

День святого Валентина – день, когда одна часть людей радуется розам, ярким подаркам, воздуху в шариках в форме сердца и валентинкам с подписями из цитатных пабликов, а другая скептически закатывает глаза, глядя на этих заколдованных. Если вы принадлежите ко второй категории, то что вам сегодня делать? Все столики в ресторанах забронированы, все друзья на свиданиях. Остается одно – сидеть дома и смотреть максимально антивалентиновские фильмы. Вам, циники и скептики, я составил список фильмов. в конце которых точно нельзя будет сказать «и жили они долго и счастливо». Наслаждайтесь.

«Война Роузов»

Черная комедия режиссера Дени ДеВито о супругах, которые при разводе пытаются разделить имущество. Никто не хочет уступать в этой игре, а играть они готовы до последнего и очень грязно. Настолько, что когда муж ест бутерброд с паштетом, жена подозревает, что сделан он из ее любимого песика.

«Крамер против Крамера»

Совершенно поразительный фильм о несокрушимой воле и безграничной любви мужчины, который ведет в суде борьбу с бывшей женой за право на опеку над своим сыном. Не так уж много фильмов рассказывают истории именно об одиноком отце, тем более ценно, что на эту тему сняли такой шедевр. А сцена, в которой Дастин Хоффман пытается сделать сыну французский тост, как его делала мама, – вообще одна из самых трогательных в истории кино.

«Ловушка»

Наверное, самый антивалентиновский фильм из списка. Во-первых, потому что это фильм ужасов. Во-вторых, потому что он действительно об отношениях. Все, кто был в отношениях, проходили через этот неудобный момент знакомства с родителями. Вот и главный герой находится в той же ситуации. Родители делают вид, что все идеально, хотя чувства говорят, что что-то не так. И вот это «не так» в этом случае очень неожиданное и ужасное. Фильм-напоминание о том, что не надо нырять с головой в чувство, потому что иногда любовь может ослепить.

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«Клуб первых жен»

Идеальный фильм для девичьих посиделок. Три разведенные женщины решают отомстить своим мужьям, которые ушли от них к младшим девушкам. Для этого они открывают «Клуб первых жен» – для женщин, которые подняли на ноги своих бывших мужей, и потратили на это свои лучшие годы. Нереальный актерский состав, который доведет вас до слез, но только от смеха.

«Вечное сияние чистого разума»

Уверен, многие хотели бы стереть из своей памяти людей, отношения с которыми оставили после себя мучительные чувства. Главный герой этого фильма (Джим Керри) так и сделал. Он стер из своей памяти свою бывшую девушку (Кейт Уинслет). Но случайно встретив ее, он начинает понимать, что чего-то не помнит, и пытается восстановить эти воспоминания. Мы оказываемся в голове главного героя, которая полна хаотического беспорядка абстрактных идей и представлений об утраченной любви. Фильм, который может довести вас до слез, и это не от смеха, а от понимания, что даже болезненные воспоминания важны.

«Потерянная»

Один из лучших фильмов Дэвида Финчера рассказывает о женщине, которая пропала без вести, и теперь ее муж становится главным подозреваемым. А когда на твои отношения со стороны смотрит полиция и медиа, оказывается, что они совсем не такие, как ты их себе представлял. Этот фильм показывает то, насколько меняются люди, когда проходит конфетно-букетный период влюбленности. Карета становится тыквой, мужчина – ленивым неудачником, а женщина – нелюдимый психопаткой.

«Красота по-американски»

История о мужчине, который переживает кризис среднего возраста в маленьком американском городе. Все герои в этом фильме (а их здесь много) несчастливы. Женатые взрослые или изменяют, или хотят этого. Подростки не могут иметь нормальных отношений из-за догм, которыми их загрузили их родители. Посмотрев этот фильм, можно сделать вывод, что любые отношения – это плохая идея. Тем более, осознавая, что даже персонажи, которые получили то, чего хотели, – несчастны, а самые счастливые – те, кто принял ничтожность своей жизни.

Автор: Костя Трембовецкий