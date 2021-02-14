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ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

Участник Improv Live Show поделился подборкой фильмов для тех, кто не настроен на романтику 14 февраля

День святого Валентина – день, когда одна часть людей радуется розам, ярким подаркам, воздуху в шариках в форме сердца и валентинкам с подписями из цитатных пабликов, а другая скептически закатывает глаза, глядя на этих заколдованных. Если вы принадлежите ко второй категории, то что вам сегодня делать? Все столики в ресторанах забронированы, все друзья на свиданиях. Остается одно – сидеть дома и смотреть максимально антивалентиновские фильмы. Вам, циники и скептики, я составил список фильмов. в конце которых точно нельзя будет сказать «и жили они долго и счастливо». Наслаждайтесь.

«Война Роузов»

ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

Черная комедия режиссера Дени ДеВито о супругах, которые при разводе пытаются разделить имущество. Никто не хочет уступать в этой игре, а играть они готовы до последнего и очень грязно. Настолько, что когда муж ест бутерброд с паштетом, жена подозревает, что сделан он из ее любимого песика.

«Крамер против Крамера»

ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

Совершенно поразительный фильм о несокрушимой воле и безграничной любви мужчины, который ведет в суде борьбу с бывшей женой за право на опеку над своим сыном. Не так уж много фильмов рассказывают истории именно об одиноком отце, тем более ценно, что на эту тему сняли такой шедевр. А сцена, в которой Дастин Хоффман пытается сделать сыну французский тост, как его делала мама, – вообще одна из самых трогательных в истории кино.

«Ловушка»

ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

Наверное, самый антивалентиновский фильм из списка. Во-первых, потому что это фильм ужасов. Во-вторых, потому что он действительно об отношениях. Все, кто был в отношениях, проходили через этот неудобный момент знакомства с родителями. Вот и главный герой находится в той же ситуации. Родители делают вид, что все идеально, хотя чувства говорят, что что-то не так. И вот это «не так» в этом случае очень неожиданное и ужасное. Фильм-напоминание о том, что не надо нырять с головой в чувство, потому что иногда любовь может ослепить.

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«Клуб первых жен»

ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

Идеальный фильм для девичьих посиделок. Три разведенные женщины решают отомстить своим мужьям, которые ушли от них к младшим девушкам. Для этого они открывают «Клуб первых жен» – для женщин, которые подняли на ноги своих бывших мужей, и потратили на это свои лучшие годы. Нереальный актерский состав, который доведет вас до слез, но только от смеха.

«Вечное сияние чистого разума»

ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

Уверен, многие хотели бы стереть из своей памяти людей, отношения с которыми оставили после себя мучительные чувства. Главный герой этого фильма (Джим Керри) так и сделал. Он стер из своей памяти свою бывшую девушку (Кейт Уинслет). Но случайно встретив ее, он начинает понимать, что чего-то не помнит, и пытается восстановить эти воспоминания. Мы оказываемся в голове главного героя, которая полна хаотического беспорядка абстрактных идей и представлений об утраченной любви. Фильм, который может довести вас до слез, и это не от смеха, а от понимания, что даже болезненные воспоминания важны.

«Потерянная»

ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

Один из лучших фильмов Дэвида Финчера рассказывает о женщине, которая пропала без вести, и теперь ее муж становится главным подозреваемым. А когда на твои отношения со стороны смотрит полиция и медиа, оказывается, что они совсем не такие, как ты их себе представлял. Этот фильм показывает то, насколько меняются люди, когда проходит конфетно-букетный период влюбленности. Карета становится тыквой, мужчина – ленивым неудачником, а женщина – нелюдимый психопаткой.

«Красота по-американски»

ТОП-7 антивалентиновских фильмов от Кости Трембовецкого

История о мужчине, который переживает кризис среднего возраста в маленьком американском городе. Все герои в этом фильме (а их здесь много) несчастливы. Женатые взрослые или изменяют, или хотят этого. Подростки не могут иметь нормальных отношений из-за догм, которыми их загрузили их родители. Посмотрев этот фильм, можно сделать вывод, что любые отношения – это плохая идея. Тем более, осознавая, что даже персонажи, которые получили то, чего хотели, – несчастны, а самые счастливые – те, кто принял ничтожность своей жизни.

Автор: Костя Трембовецкий

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