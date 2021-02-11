Как необычно отметить День святого Валентина: мужской и женский взгляд

Ужины при свечах надоели, а улететь в Париж не получается? Соня Плакидюк и Роман Мищеряков (Новый канал) знают, как спасти День влюбленных

В День Валентина грех не удивить свою вторую половинку незабываемым романтическим сюрпризом. И если у вас закончились все необычные идеи, на помощь придут эксперт «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) Соня Плакидюк и участник Improv Live Show Роман Мищеряков.

Женская идея: сходите на выставку

Соня Плакидюк — человек творческий. Она интересуется, кажется, абсолютно всем: и модой, и искусством, и фотографией, и музыкой, и кинематографом. И даже День всех влюбленных рекомендует провести за саморазвитием.

— Меня постоянно спрашивают, что почитать, что посмотреть, куда сходить. И я действительно считаю, что для творца важен не инструмент, а то, что вы загрузили в свою голову. Чем больше аудио- и визуальной информации в вас попало, тем интереснее и разностороннее вы как личность, — отметила эксперт модельного реалити, которое показывал Новый канал. — Именно поэтому я дико интересуюсь, на первый взгляд, непопулярными вещами и вам советую делать то же. Например, сейчас в Киеве проходит выставка уникальной коллекции брошек — вот и идея для небанального свидания ко Дню святого Валентина. Мое сердечко было бы растоплено.

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Мужская идея: покатайтесь на покрышке с горки

С участником юмористического Improv Live Show Костей Трембовецким тоже не соскучишься. По крайней мере, такой День святого Валентина запомнится навсегда и вам, и вашей второй половинке.

— Фильм ужасов или страшная квест-комната – небанальный вариант. Потому что когда человек испытывает страх, у нее, в качестве защитной реакции, производится «гормон счастья» эндорфин. Так зачем выдумывать крутые сюрпризы, чтобы добиться притока эндорфинов, если можно просто напугать партнера? – шутит Костя Трембовецкий.

Смотрите премьеру второго сезона Improv Live Show 23 марта в 20:00 на Новом канале!