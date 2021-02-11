5 небанальных фильмов ко Дню святого Валентина от Кости Трембовецкого

Ленты понравятся не только ей, но и ему

Приближается 14 февраля, самое время зарядиться правильным настроением к Празднику влюбленных. Настроиться на соответствующее состояние помогут фильмы. Однако банальное кино о любви откровенно надоело. Ведь пока девушки пускают слезу под мелодрамы, их любимые зевают от скуки. Такое точно не произойдет, если вы выберете фильм из подборки звезды Нового канала Кости Трембовецкого. Участник Improv Live Show (Новый канал) – киноман, который много лет работал сценаристом. Поэтому разбирается в хороших фильмах.

«Выживут только любовники»

Как сделать так, чтобы любовь длилась вечно? Тем более, что вечность в случае главных героев – не фигура речи, потому что они вампиры. И хотя кино о вампирах, это очень человечная история, как удерживать связь со своим партнером через общие интересы. И не ждите от этого фильма каких-то ужасов или экшена – это лента, в которой пара красивых людей просто наслаждается искусством, играет в шахматы, слушает музыку, потому что им некуда спешить. И благодаря гению Джима Джармуша и главных актеров Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона этот фильм сам получился, как медитативная пластинка, которую ты ставишь, чтобы замедлиться и насладиться моментом.

«Ларс и настоящая девушка»

Все сталкиваются с трудностями и имеют различные способы борьбы с ними. Ларсу в этом очень помогла его девушка Бьянка. Правда, она не настоящая, а манекен. Невероятно милая и добрая история о любви, но не человека к объекту, а о любви окружающего общества, которая может помочь залечить любые раны. Ну, и еще здесь в главной роли Райан Гослинг – для многих этого уже достаточно для просмотра.

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«Она»

И снова история любви человека к неодухотворенному объекту. У главного героя (в исполнении Хоакина Феникса) появляются чувства к искусственному интеллекту в его телефоне, потому что никто нас не знает лучше, чем наш мобильник. А тут он еще и говорит голосом Скарлетт Йоханссон. Но искусственный интеллект умеет развиваться и поэтому меняется, как и настоящие люди. И как в настоящих отношениях, в этих тоже возникают препятствия. Один из лучших фильмов последнего десятилетия. Максимально стильное, чувственное кино, которое пугает тем, насколько оно похоже на правду будущего.

«Скотт Пилигрим против всех»

Безумное кино, стилизованное под комикс, с сюжетом, стилизованным под компьютерную игру. В ней юный Скотт, чтобы быть со своей любимой, должен победить в поединках семь ее бывших парней. Фильм, которому нет примеров, и который стоит посмотреть хотя бы ради нереального визуала. Но кроме стиля эта картина идеально передает дух юношеского максимализма, когда все вокруг кажется более важным, чем оно есть на самом деле, а все чувства накручены на максимум. Если влюбляешься, то не можешь заснуть, если расстаешься, то не знаешь, как жить дальше.

«Прирожденные убийцы»

Любовная история, которую написал Квентин Тарантино. Кажется, это уже идеально описывает фильм, который с годами становится только актуальнее. История о влюбленной паре с одним желанием на двоих – убивать. И из-за зависимости людей он новостей, телевидения и СМИ пара маньяков превращается в поп-культурных героев, которых многие мечтают увидеть, даже если эта встреча станет последней в их жизни.

А вот как Костя шутит в Improv Live Show, можно будет увидеть с 23 марта в 20:00 на Новом канале.