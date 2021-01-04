Оля Цибульская – о двух важных праздниках в один день

Артистка обожает зимние традиции и учит рождественским песням сына Нестора, который родился именно в это время

Зажигательная украинская певица Оля Цибульская – с западной Украины, где всегда соблюдают рождественские традиции. Эксклюзивно для Нового канала она призналась, что так привыкла к шумным и искренним празднованиям, что, переехав в столицу, испытывала острый недостаток атмосферы.

– Колядки – это первый гонорар каждого ребенка, – делится артистка. – Когда я переехала жить в столицу, несколько лет не могла привыкнуть, что соседи не знают друг друга и не ходят в гости на коляду. Мы дома всегда поем всей семьей. Колядки – это воспоминание о детстве и о чуде, которое рождается вместе с Вифлеемской звездой. Надо греть ее в сердце круглый год.

Но со временем Рождество стало в ее жизни еще более значимым, ведь навеки связалось с важным и неповторимым моментом – рождением сыночка.

– Мое Рождество – самое яркое, потому что 6 января родился наш сын Нестор, – рассказывает певица. – Поэтому в сочельник мы радостно празднуем появление этого крутого мальчика. Человек еще в родильном доме предложил традиционно на Рождество встречать аиста. Но пока мне удается договориться с этой птицей, чтобы еще немного подождал (смеется).

Нестор у Оли растет музыкантом. В его арсенале почти все музыкальные инструменты. Некоторые из них игрушечные, а некоторые уже настоящие. Например, в этом году мальчик заказал в подарок святому Николаю настоящий профессиональный синтезатор YAMAHA, который, конечно, у него появился. Теперь дома у певицы еще больше концертов. Нестор даже сам пишет музыку и песни. Кстати, и на украинском, и на английском языках. А еще часто помогает маме при создании треков.

Колядовать маленький рождественский именинник тоже любит. В прошлом году выучил традиционные песни, поэтому осталось их вспомнить, и будет настоящий праздник.

А увидеть Олю Цибульскую можно будет в эфире Нового канала уже этой весной. Там она покажет все свои интеллектуальные способности в новом шоу «Где логика?» и скилы юмора во втором сезоне Improv Live Show. Не пропустите!

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