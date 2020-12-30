Топ-5 треков для тренировок от Артема Пивоварова!

Сегодня в 19:00 в шоу «Дети против звезд» фанаты Артема Пивоварова оценят его как спортсмена. Певец продемонстрирует свое мастерство в боевых искусствах.

За кулисами Артем рассказал, что посвятил карантин тренировкам и самоусовершенствованию. И поделился своими ТОП-5 треками для занятий спортом.

– Результат от занятий спортом в 70% случаев зависит только от себя. Просто нужно перестать себя жалеть. Не можете присесть пять раз, присядьте два раза. Позвольте себе ненадолго выйти из зоны комфорта. Но я против того, чтобы что-то навязывать. Каждый отвечает сам за себя.

ТОП-5 треков для тренировки

The Weeknd – False Alarm

Она максимально активная, взрывная и понравится меломанам.

Killswitch Engage – The End of Heartache или My curse

Это тяжелая музыка, металл. Для тех, кто любит поднимать железо.

Артем Пивоваров – No. 1

Я, честно говоря, нечасто слушаю свои песни, потому что очень долго над ними работаю и прослушиваю по тысячу раз. Но этот трек очень часто отмечают в соцсетях ребята, которые занимаются единоборствами. Она подойдет под такой вид тренировок.

Cypress Hill – Hits from the Bong

Классный трек, который дарит отличное ровное настроение. Под него можно делать несложные упражнения и подходы, и при этом оставаться в тонусе.

Childish Gambino – Redbone

Релаксовый трек для растяжки. Очень красивая мелодия. Музыка вообще другого уровня. Этот артист один из самых любимых моих музыкантов. Я люблю растягиваться под медитативную музыку.

В какой физической форме Артем Пивоваров, увидим сегодня в 19:00 в шоу «Дети против звезд» в эфире Нового канала. Не пропустите!

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