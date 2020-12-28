Александр Педан встретил худший Новый год с Натальей Могилевской

Ведущий Improv Live Show (Новый канал) рассказал, как это событие изменило его отношение к Новогодней ночи

Наверное, нет человека, который не мечтал бы отметить Новый год в хорошей компании среди заснеженных горных вершин. Идеально, когда ты не просто тратишь деньги на празднование, но и зарабатываешь на нем. Вот и ведущий Improv Live Show Саша Педан частенько работал в Новогоднюю ночь. Но одно из таких мероприятий заставило его пересмотреть свои взгляды на этот счет.

– Мне нужно было отработать ведущим новогоднего мероприятия, – рассказывает он. – За день до этого я упал, катаясь на сноуборде, и ударился головой. Меня обкололи сильными обезболивающими. В ту ночь на мероприятии нас работало трое: я, dj и Наталья Могилевская. Наташе проще – ей нужно было петь 40 минут. А ми с диджеем закрывали остальные пять часов. Мне было настолько плохо, что не очень помню, как отработал. Тогда и понял, что хочу встречать Новый год в семейном кругу. Тем более, у сына сейчас такой нежный возраст, он запоминает все мелочи и очень ждет праздника.

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Встречать Новый год Саша будет с близкими. Как и полагается любящему отцу, который отработал драйвовые съемки Improv Live Show, чтобы весной 2021 года вместе с четверкой импровизаторов радовать юмором зрителей Нового канала.