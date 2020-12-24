Как у Александра Педана украли накопленное на телефон





Ведущий рассказал о фразе «перезвони», телефоне-«орехоколе» и украденных деньгах на мобильный жене

Ведущий второго сезона Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, Александр Педан не прекращает удивлять. Представьте, он сохранил все свои мобильные телефоны! И теперь легко может открыть у себя дома музей ретро-техники.

– Nokia 3210 – мой первый телефон, – ностальгирует Педан. – Сначала хотел купить мобилу без антенны, но когда она приехала, оказалась нерабочей. И мне выдали этот «орехокол». Он неубиваемый, очень долго работает.

А еще – у всех хоть раз были проблемы с деньгами на мобильном счету, правда? Александр – не исключение. Но для этого у него всегда был лайфхак.

– Схема была такая: мы звонили с мобильного на обычный и просили перезвонить, потому что было только две секунды бесплатных исходящих звонков, – вспоминает ведущий Нового канала. – А вот входящие были бесплатные. Фраза «перезвони» – ооочень ностальгическая.

«Быть мужчиной – это печь печенье с сыном»: Александр Педан – о настоящих мэнах

Леся Никитюк ходила на быстрые свидания, а Маша Ефросинина «злилась» на официантов

Еще Педан показал на фото мобильный телефон «лягушку». Такую модель в свое время он выбрал для жены.

– Собирал на него деньги долго – около полугода. И когда ехал в маршрутке, у меня украли всю сумму. Просто представьте уровень отчаяния. Тогда пришлось покупать другой, б/у телефон. Но потом я все же собрал на нормальный и купил ей такой же, но розовый, – гордится телеведущий.

Александр Педан говорит, что сейчас трудно представить себе размеры старых телефонов. Но круто, что есть возможность поностальгировать, ведь иногда это вызывает кайфовые эмоции.

Ждите премьеры с Александром Педаном на Новом канале уже этой весной. Свои скилы юмора он покажет в Improv Live Show, ведь стал там ведущим. А интеллектуальные навыки продемонстрирует во взрывном шоу «Где логика?» Не пропустите!