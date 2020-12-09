Леся Никитюк ходила на быстрые свидания, а Маша Ефросинина «злилась» на официантов

На днях в Киеве прошли съемки юмористического проекта Improv Live Show. Готовы удивляться? Ведь импровизаторы и гости шоу уже готовы удивлять!

Съемки Impov Live Show напоминали нон-стоп марафон смеха. 16 программ отсняли за несколько дней (производством проекта занимается студия «Квартал 95»). Полюбившаяся зрителям неизменная четверка импровизаторов – Рома Мищеряков, Вова Шумко, Костя Трембовецкий, Валик Михиенко и новый ведущий Саша Педан буквально искрились юмором.

– С одной стороны, второй сезон – логичное продолжение предыдущего. С другой – будет много новых импровизаций, – интригует Педан. – Каждый из парней нашел свою уникальную фишку. Поэтому программы будут очень энергичными, сильными и смешными. Мне нереально приятно вести Improv Live Show. Иногда даже забывал, что я ведущий. Настолько кайфово было наблюдать, что происходило на сцене. Скажу по секрету, это не работа, а сплошное удовольствие.

Рецепт арабской яичницы от Валика Михиенко

Рецепт полезного завтрака от Саши Педана

На новые импровизации пригласили новых гостей. Шутить на сцене вместе с парнями будут участники группы MOZGI, актер Игорь Ласточкин, певица Tayanna, хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona, легенда украинской эстрады Павло Зибров и другие. Им пришлось импровизировать наравне с парнями. Анатолия Анатолича три раза разували на сцене, телеведущая Маша Ефросинина «злилась» на работу официантов, а Лесе Никитюк устроили быстрые свидания.

– Я бы еще раз сходила на свидание с Костей Трембовецким, – смеется после съемок Леди Ле. – А вообще, если честно, уже и забыла, как настолько быстро выдавать шутки. Пришлось серьезно напрячь мозг. Но точно могу сказать – это будет крутой сезон!

На съемки пришла и старая «гвардия» звезд, которые не впервые участвуют в Impov Live Show. Например, Василий Вирастюк и Екатерина Кухар. Даже ведущий первого сезона шоу Евгений Кошевой заглянул «на огонек». И не один, а с семьей – супругой Ксенией и дочкой Варей.

Но не будем раскрывать все карты. Лучше увидеть Improv Live Show в эфире Нового канала весной 2021 года и лично убедиться, что уровень юмора в шоу зашкаливает.