Рецепт арабской яичницы от Валика Михиенко

Участник Improv Live Show (Новый канал) поделился секретами сытного завтрака

Какой самый важный прием пищи? Ну конечно же, завтрак! Давно известно, что люди, которые его пропускают, либо завтракают плохо, больше склонны к набору веса. Первый прием пищи должен быть сытным. Идеальным продуктом, чтобы наполнить организм питательными веществами, диетологи считают яйца. Если вам надоел классический омлет, попробуйте его приготовить по рецепту звезды Нового канала Валика Михиенко.

Арабское утро

– «Шакшука» – это национальный завтрак во многих странах, – объясняет Валик. – Я научился его готовить по видео в интернете и на своих ошибках. Советую всем попробовать, потому что это ну очень вкусная штука. Блюдо кажется простым, но у него куча нюансов. Чтобы идеально его освоить, нужны годы. Здесь, как с борщом – нет предела совершенству.

Вам понадобятся:

– половина луковицы

– 1 болгарский перец

– 1 острый перец

– 3 помидора

– 4 яйца

– небольшая головка чеснока

– соль, перец, куркума, кумин, хлопья чили

Лук, перец, чеснок мелко нарезаем. Берем помидоры и кожицу слегка надрезаем сверху. Бросаем их в кипящую воду на несколько секунд. После ошпаривания легко снимаем кожицу. Помидор без кожицы мелко нарезаем.

На разогретую сковородку наливаем масло, добавляем туда лук и перец. Обжариваем несколько минут, помешивая. Добавляем куркуму, кумин по вкусу и продолжаем обжаривать со специями. Через несколько минут отправляем на сковородку помидоры. Жарим все вместе, помешивая. Добавляем соль и перец по вкусу. Вбиваем в смесь овощей четыре яйца. Посыпаем желтки хлопьями чили. Пока яйца готовятся, мелко нарезаем зелень петрушки. Когда шакшука будет готова, посыпаем ее зеленью и подаем на стол!

Приятного аппетита!

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