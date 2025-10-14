14 жовтня

Гумор, Дія і Тіндер — як пов’язано?! Хто знає? 2 сезон Випуск 8 від 14.10.2025

Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 8 випуск від 14.10.2025 на сайті Нового каналу, де на тебе чекає Юрій Ткач vs Настя Ткаченко: битва гумору та інтелекту! Емоції, драйв і справжній сміх заповнять студію вже з перших секунд! Цього разу гра обіцяє бути особливо запальною, адже в ній беруть участь зірки, які однаково добре володіють і гумором, і швидкістю мислення.

У 8 випуску шоу Хто знає? 2025 команда Вови Дантеса — це Юрій Ткач, справжній майстер дотепних відповідей, жартів та імпровізації. Команда Фіми Константиновського — це Настя Ткаченко, артистка з енергією урагану й сміхом, який роззброює.

Додай сюди запитання про Дія-Тіндер, непередбачувані тактичні ходи, підтримку глядачів та блискучу ведучу Дашу Астаф’єву — і ти отримаєш епізод, у якому кожна секунда важлива. Хто сьогодні виграє — команда досвіду чи команда харизми? Хто перетворить запитання на сміх і зірве овації залу? Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 8 випуск від 14.10.2025 на сайті Нового каналу.

