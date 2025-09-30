30 вересня

Битва коміків: Яремій vs Харизма! Хто знає? 2 сезон Випуск 6 від 30.09.2025

Шоу Хто знає? 2 сезон продовжує дивувати! У 6 випуску на тебе чекає поєдинок, де головними героями стають коміки.

За одним столом — стендап-комік Тарас Яремій і його капітан Фіма Константиновський, дотепність яких завжди б’є в ціль. Проти них — Вова Дантес і п’ятиразовий чемпіон Розсміши коміка Вася Харизма, знаний майстер закарпатського гумору. Це протистояння обіцяє бути максимально насиченим!

У 6 випуску шоу Хто знає? 2025 ти дізнаєшся нові цікаві факти: від кількості слини, яку виробляє людина за життя, до найсмішніших запитань про стояче яйце. А ще — побачиш, як команди виходять зі складних ситуацій, спираючись на імпровізацію та винахідливість. Не пропусти новий випуск – дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 6 випуск від 30.09.2025 на сайті Нового каналу — у ньому гумор і знання поєднуються так, що відірватися неможливо!

Хто знає? 

Хто знає? 2 сезон

Хто знає? 2 сезон 5 випуск

Новий каналХто знає?Сезон 2
Новини каналу
Новини каналу
Битва коміків: Яремій vs Харизма! Хто знає? 2 сезон Випуск 6 від 30.09.2025

Індійське кіно, «Матриця» та байкер: Назар Задніпровський заінтригував образами

29 вересня
Битва коміків: Яремій vs Харизма! Хто знає? 2 сезон Випуск 6 від 30.09.2025

Білий посуд, фонтан для песика та курс з ШІ: на що учасники «Поля» витратили виграш

25 вересня
Битва коміків: Яремій vs Харизма! Хто знає? 2 сезон Випуск 6 від 30.09.2025

«Це мій біль»: чого Фімі Константиновському не вистачає в гумористичних шоу

24 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь