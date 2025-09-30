Шоу Хто знає? 2 сезон продовжує дивувати! У 6 випуску на тебе чекає поєдинок, де головними героями стають коміки.

За одним столом — стендап-комік Тарас Яремій і його капітан Фіма Константиновський, дотепність яких завжди б’є в ціль. Проти них — Вова Дантес і п’ятиразовий чемпіон Розсміши коміка Вася Харизма, знаний майстер закарпатського гумору. Це протистояння обіцяє бути максимально насиченим!

У 6 випуску шоу Хто знає? 2025 ти дізнаєшся нові цікаві факти: від кількості слини, яку виробляє людина за життя, до найсмішніших запитань про стояче яйце. А ще — побачиш, як команди виходять зі складних ситуацій, спираючись на імпровізацію та винахідливість. Не пропусти новий випуск – дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 6 випуск від 30.09.2025 на сайті Нового каналу — у ньому гумор і знання поєднуються так, що відірватися неможливо!

