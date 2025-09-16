Олег Верняев о детстве: что вспомнил спортсмен

Известный украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев, ставший участником нового выпуска шоу «Хто знає?» на Новом канале, признался, что из-за страха мог бы и не стать легендой спортивной гимнастики

Олег Верняев вспомнил факты о своем детстве

Кто бы мог подумать, но обладатель многочисленных медалей и наград, спортсмен, который ассоциируется у украинцев с выдержкой и дисциплиной, в детстве боялся тренировок и мечтал бросить гимнастику. Во время съемок шоу «Хто знає?» (Новый канал) Олег Верняев рассказал, что спортивный снаряд, который сейчас является неотъемлемой частью его жизни, вызвал у олимпийского чемпиона нешуточный страх.

– В спортивной гимнастике, когда ты маленький и только начинаешь тренироваться, например, на перекладине, все учишь над поролоновой ямой. Там, в принципе, стоит тренер, и если ты падаешь, он тебя ловит, чтобы не ударился. Если слетаешь в яму, это не больно, она для этого и сделана, – рассказывает Олег Верняев. – Помню, мне было где-то восемь-девять лет, и меня перевели на стандартную соревновательную перекладину, которая стоит уже не над мягкой ямой. А я еще и ростом был 120-130 см, так эта перекладина казалась пятиэтажным зданием. Меня подняли в первый раз, я повисел, спрыгнул, сказал «давайте завтра» (смеется).

Самым трудным для Олега было преодолеть это. Но здесь подключилась упорная семья.

– К тому времени меня с тренировки забирали не родители, а дедушка. Я выхожу после занятия и говорю: «Ну все, дедушка, я заканчиваю с гимнастикой. Манал я эту перекладину, очень высоко, боюсь!» Помню, родители мне тогда немного всыпали, – с улыбкой вспоминает Олег Верняев. – Но заниматься было очень страшно. Помню, ночью даже молился, чтобы наконец закончить с этой гимнастикой. Говорил: «Боже, дай мне сил преодолеть это или на фиг те тренировки» (смеется). Со временем, шаг за шагом, я преодолел страх и пошел дальше.

