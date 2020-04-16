Актеры запустили челлендж в поддержку малообеспеченных граждан

Давно мечтаешь сняться в голливудском кино? Такую возможность можно выиграть в невероятном благотворительном челендже #AllinChallenge от Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро. Главным призом станет эпизодическая роль в новом фильме режиссера Мартина Скорсезе.

Благотворительный челлендж в поддержку малообеспеченных американцев актеры запустили в Instagram. Чтобы стать участником, нужно всего лишь сделать пожертвования. Таким образом селебрити стремятся собрать средства на продукты и необходимые средства защиты для тех, кто в них нуждается. Самый щедрый участник челенджа получит эксклюзивный приз – эпизодическую роль в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочного Луны». Главные роли в ленте исполняют именно Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Если вы когда-нибудь задумывались как это – работать с большим Скорсезе, Робертом Де Ниро и мной, это ваш шанс, – отметил на видео ДиКаприо. – Мы предлагаем вам небольшую роль, возможность провести один день на съемочной площадке с нами и посетить мировую премьеру.

К челленджу уже присоединились другие селебрити, в частности, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и Мэттью Макконахи. Они также обещают свои призы за самое щедрое пожертвование. Мэттью Макконахи предлагает уникальную возможность присоединиться к его семье и друзьям на футбольном матче Техасского университета. А Джастин Тимберлейк подарит возможность поиграть в гольф и поужинать с ним и актером Биллом Мюрреем на одном из пляжей Калифорнии.

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Фото: Getty Images

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