Бред Пітт, Брюс Вілліс, Жан-Клод Ван Дам, Дені Де Віто, навіть Джулія Робертс засвітилася у легендарному серіалі «Друзі». На майданчику в реальному житті актори билися об заклад, ховалися від папараці та навіть закохувалися. Дізнайся, хто із запрошених знаменитостей грав у «Друзях» і в кого перевтілювався. Дивися підбірку цікавих фактів прямо зараз!

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