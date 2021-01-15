Мечта каждой девушки – это подкачанные ягодицы и стройные ноги! До лета остались считанные дни, и если ты до сих пор стесняешься надевать короткие платья и юбки, самое время вписать в свой график ежедневные тренировки. Не обязательно для этого записываться в спортзал! Успеха можно добиться и дома, главное – выполнять правильные упражнения. И чтобы помочь тебе в этом, мы совместно с фитнес-тренером Анной Бабич записали видеоурок, в котором показаны простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц. Отличие этой тренировки от всех остальных в использовании необычного спорт-инвентаря – плотной резинки. Подробнее – смотри в видео!

О ЖИРнеОК:

G.SPACE совместно с фитнес-тренером Анной Бабич подготовили серию из 10 видеоуроков, каждый из которых посвящен прокачке той или иной группы мышц. Опытный тренер продемонстрирует тебе, как правильно выполнять самые простые и действенные упражнения, расскажет, какой спортивный инвентарь тебе необходим, и на что стоит обращать особое внимание во время тренировки!

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