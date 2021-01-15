Мрія кожної дівчини – це підкачані сідниці і стрункі ноги! До літа залишилися лічені дні, і якщо ти досі соромишся вдягати короткі сукні та спідниці, саме час вписати у свій графік щоденні тренування. Не обов'язково для цього записуватися у спортзал! Успіху можна досягти і вдома, головне – виконувати правильні вправи. І щоб допомогти тобі в цьому, ми спільно з фітнес-тренером Анною Бабич записали відеоурок, в якому показані прості вправи для струнких ніг і підтягнутих сідниць. Відмінність цього тренування від всіх інших у використанні незвичайного спорт-інвентаря – щільної гумки. Детальніше – дивись у відео!

Про ЖИРнеОК:

G.SPACE спільно з фітнес-тренером Анною Бабич підготували серію з 10 відеоуроків, кожен з яких присвячений прокачування тієї чи іншої групи м'язів. Досвідчений тренер продемонструє тобі, як правильно виконувати найпростіші і дієві вправи, розповість, який спортивний інвентар тобі необхідний, і на що варто звертати особливу увагу під час тренування!

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