Свою новую коллекцию Out Of System Ментор проекта "Подиум" на Новом канале Жан Грицвельдт посвятил защите окружающей среды. Из чего сделаны модные луки и аксессуары и как можно создать коллекцию одежды, не навредив при этом окружающему миру, дизайнер рассказал эксклюзивно Новому каналу.

Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона FW 20/21 посвящена теме глобальных катастроф и климатических изменений. Украинский дизайнер показал, каким видит будущее поколение людей через тысячу лет. По подиуму в качестве модели прошла певица и композитор Анастасия Кожевникова, экс-участница группы «ВИА Гра». Артистка разделяет взгляды Жана Грицфельдта на тему экологии и осознанного потребления, поэтому с радостью согласилась стать частью fashion-шоу.

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