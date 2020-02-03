Свою нову колекцію Out Of System Ментор проекту "Подіум" на Новому каналі Жан Гріцвельдт присвятив захисту навколишнього середовища. З чого зроблені модні луки і аксесуари та як можна створити колекцію одягу, не зашкодивши при цьому навколишньому світові, дизайнер розповів ексклюзивно Новому каналу.

Нова колекція Jean Gritsfeldt сезону FW 20/21 присвячена темі глобальних катастроф і кліматичних змін. Український дизайнер показав, яким бачить майбутнє покоління людей через тисячу років. По подіуму як модель пройшла співачка і композитор Анастасія Кожевнікова, екс-учасниця гурту «ВИА ГРА». Артистка розділяє погляди Жана Гріцфельдта на тему екології та усвідомленого споживання, тому з радістю погодилася стати частиною fashion-шоу.

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