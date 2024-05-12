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Почему дисквалифицировали Нидерланды на Евровидении 2024? Причины и подробности инцидента

Чому дискваліфікували Нідерланди на Євробачення 2024

Нидерланды дисквалифицировали на Евровидении 2024 – какая причина? Почему Йост Кляйн выступил во втором полуфинале, но упустил возможность презентовать свой номер в гранд-финале? Читайте, за что дисквалифицировали Нидерланды на Евровидении 2024 – в материале Нового канала

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Нидерланды дисквалифицировали на Евровидении 2024

Организаторы Евровидения 2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна из финала конкурса, состоявшегося 11 мая в шведском городе Мальме. Об этом стало известно после обнародованного заявления EBU.

– Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале песенного конкурса Евровидения этого года, – отметили организаторы. – Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером 9 мая. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе.

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Чому дискваліфікували Нідерланди на Євробачення 2024

После того, как стало известно о дисквалификации, Интернет-пользователи и СМИ начали предполагать, по какой причине организаторы приняли такое решение. Ходили слухи, что это произошло из-за пророссийской позиции представителя Нидерландов Йоста Кляйна. Так, у него есть песня, в которой говорится о любви к россии, и выпущена она совместно с исполнителем из санкт-петербурга через две недели после начала полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину.

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В заявлении EBU организаторы Евровидения 2024 подчеркнули: «Вопреки некоторым сообщениям СМИ и спекуляциям в социальных сетях, этот инцидент [дисквалификация Нидерландов – прим. ред.] не причастен к любому другому исполнителю или члену делегации. Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к ненадлежащему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и защищенную рабочую среду для всего персонала Конкурса. В свете этого поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил Конкурса».

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Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на нидерландский вещатель, Йоста Кляйна подозревают в неправомерных угрозах. Между ним и фотографом могла возникнуть стычка, которая и привела к дисквалификации:

«После выступления во втором полуфинале 9 мая произошел инцидент. Вопреки четким договоренностям, Йоста сняли на видео, когда он только что сошел со сцены и спешил в зеленую комнату. Он неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. На это не обратили внимания. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Певец не касался оператора».

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