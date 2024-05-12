Євробачення 2024 – Україна виступила просто неймовірно! Якщо ти пропустив (ла) онлайн-трансляцію, мерщій дивись номер на сайті Нового каналу. Які приховані сенси та символізм має виступ alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні 2024 – далі в матеріалі

Дует alyona alyona & Jerry Heil представили Україну на Євробаченні 2024 з піснею Teresa & Maria. Постановкою сценічного номера, який зворушив увесь світ, займалась українська кліпмейкерка та режисерка Таню Муіньо. В матеріалі Нового каналу розповідаємо, які сенси приховані у виступі українських співачок.

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Загалом все, що відбувалось на сцені, було «відсилкою» до сьогодення України, а саме – реалій, у яких нам доводиться жити через повномасштабну кровопролитну війну росії проти нашого народу. Костюми, слова пісні, графіка, хореографія та емоційна складова – все гармонійно складається в одну картину.

alyona alyona & Jerry Heil співають про тернистий шлях жінки, яка попри всі труднощі залишається сильною та сміливою. Це прототип сучасної України та нашого народу, який незламно протистоїть великому злу.

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Україна на Євробаченні 2024: костюми

Кожній дрібничці було приділено увагу, і це справді дуже помітно. В одному з інтервʼю співачки розповіли про особливість своїх образів.

– Це не просто костюми чи щось красиве. На Альоні справді кольчуга, на мені – сукня реально рвана і горіла, – поділилася Jerry Heil. – Одяг має велику вагу, з ним важко рухатися, але ми усвідомлено прийняли таке рішення – щоб це були не просто символи, а щоб ми самі могли це відчувати й трушно транслювати. За референс мого костюма ми взяли зображення «захисника» Архангела Михаїла. Хтось каже, що це Жанна Д’Арк або Прометей, який несе людям вогонь. Мені подобаються всі варіанти. Це символ сильних дів.

– Мій кейп – у нього багатошарові плечі, щоб показати, що життя жінки зараз, воно важке, тернисте, сповнене таких штук, на які ти не очікуєш, – додала аlyona аlyona. – Тебе спалюють, штовхають. І ти на своїх плечах мусиш нести купу всього, але ти встаєш, береш у руки меч і йдеш боротися. Моя кольчуга важить три кілограми, а для її виготовлення використовували 10 тисяч кілець. Важка штука.

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Україна на Євробаченні 2024: «зорепад»

Іноземні глядачі захоплюються моментом, коли Jerry Heil стоїть на «горі», а з неба летять «феєрверки». І лише українці можуть по-справжньому зрозуміти потужний сенс цієї візуалізації… Це ніякі не феєрверки і не зорепади. Таким чином дівчата зобразили фосфорні бомби, якими російськи покидьки атакують наші прифронтові населені пункти та позиції українських захисників.

Україна на Євробаченні 2024: джерело

Чимало Інтернет-користувачів припускають, що момент, коли на словах «Джере-джере-джерело пробива собі шлях» по підлозі розливається водойма, – це відсилка до масштабної екологічної трагедії, спричиненою російськими військами в Україні. Йдеться про знищення греблі Каховської гідроелектростанції 6 червня 2023 року. Через це під водою опинились будинки, поля та населені пункти, особливо на лівому низькому березі Дніпра на Херсонщині.

До речі, редакція сайту Нового каналу теж дійшла такого висновку. Дійсно, потужний момент…

Україна на Євробаченні 2024: «Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки»

Ці рядки з парту аlyona аlyona влучно описують сенс графіки під час її виконання. На екрані ніби блукають силуети людей. Це нібито зображення душ українців, яких вбила росія, і наших військових, які втратили життя, захищаючи рідну країну від навали окупантів.

Можливо таким чином дівчата намагались донести меседж: «Ніщо не забуте, ніхто не забутий. Всі загиблі назавжди в нашій памʼяті та серцях».

Потужний виступ, глибокий меседж… Пишаємося нашими прекрасними alyona alyona & Jerry Heil!

Авторка: Дарина Жадько