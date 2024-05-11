Скільки разів Україна перемагала на Євробаченні: переможці від України за всі роки

Україна на пісенному конкурсі Євробачення мала свої злети і падіння. Раніше ми розповідали, про всі виступи українців на сцені міжнародного конкурсу. У цьому матеріалі пропонуємо згадати, скільки разів Україна перемагала на Євробаченні

Скільки разів Україна вигравала на Євробаченні?

Пісенний конкурс Євробачення – щорічна пісенний конкурс музична подія, що проводиться з 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. Україна дебютувала на Євробаченні у 2003 році. За всю історію участі у пісенному конкурсі українські співаки посідали перше місце у 2004, 2016 і 2022 роках.

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Україна на Євробаченні: перемога Руслани з піснею Wild Dances

У 2004 році Євробачення приймав Стамбул. Тоді співачка Руслана з піснею Wild Dances («Дикі танці») здобула перемогу й право на проведення ювілейного 50-го пісенного конкурсу в Україні.

Її енергійний виступ і сильний вокал, а також унікальне поєднання української фольклорної музики з сучасними ритмами, завоювали серця глядачів і журі.

Україна на Євробаченні: перемога Джамали з піснею 1944

У 2016 році Україну представляла співачка Джамала. Пісня «1944», яка розповідає про важкий історичний період – депортацію кримських татар, принесла нам перемогу. Потужний вокал та емоційність виконання Джамали не залишили байдужим нікого.

Україна на Євробаченні: перемога Kalush Orchestra з піснею Stefania

У 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце на конкурсі у Турині.

Це третя перемога за всю історію участі України на Євробаченні. Пісня, яка поєднує український фольклор і сучасний реп, стала символом стійкості та відваги українського народу у часи випробувань. Stefania швидко завоювала популярність не тільки серед українців, але й в усьому світі.

Крім цього, український гурт після свого виступу, прямо на сцені, закликав весь світ допомогти Україні, врятувати Маріуполь та Азовсталь! Неймовірний респект хлопцям за такий вчинок! Після цього сотні користувачів кинулися шукати інформацію про те, що відбувається на «Азовсталі».

Завдяки перемогам Руслани і Джамали міжнародний пісенний конкурс Євробачення двічі проходив у Києві. За правилами, так повинно було статися і після тріумфу Kalush Orchestra. Але через повномасштабну війну, яку росія розпочала проти нас у 2022 році, музичну подію довелося провести у Великій Британії.

Авторка: Валерія Бондаренко

Фото – Instagram