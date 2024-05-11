Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

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68-й песенный конкурс Евровидение 2024 начался с первого полуфинала 7 мая. 15 стран-участниц показали зрителям нейзабный перформанс на сцене Malmö.
В 2024 году на Евровидении есть нововведение – оргкомитет конкурса изменил правила проведения конкурса. Если раньше страны «большой пятерки» и страна-победительница выступали только в финале, то теперь они впервые выступали вживую во время полуфиналов.
Евровидение 2024: как выступила Украина — alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале
Кипр: Силия Капсис – Liar
Сербия: Teya Dora – Ramonda
Литва: Silvester Belt – Luktelk
Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
Польша: LUNA –The Tower
Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
Исландия: Хера Бьорк – Scared of Heights
Словения: Raiven – Veronika
Финляндия: Windows95man – No Rules!
Молдова: Наталья Барбу – In the Middle
Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar
Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
Португалия: Иоланда – Grito
Люксембург: Тали – Fighter
Германия: Исаак – Always on the run
Швеция: Маркус и Мартинус – Unforgettable
Великобритания: Олли Александер – Dizzy
Фото — eurovision.tv
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