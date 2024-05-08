Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу

Хто пройшов у фінал Євробачення 2024? Уже відомо! Список країн та учасників, які пройшли у фінал Євробачення 2024 після першого півфіналу – у матеріалі Нового каналу
Євробачення 2024: перший півфінал завершено
У вівторок, 7 травня, відбувся перший півфінал Євробачення 2024. На початку пісенного конкурсу виступили учасники Євробачення з попердніх років. Також глядачам показали відео з 6-ма попередніми перемогами Швеції на Євробаченні.
У першому півфіналі Євробачення 2024 взяли участь 15 країн: Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Україна, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія, Люксембург. Однак у фінал могли пройти лише 10 конкурсантів.
Хто пройшов у фінал Євробачення 2024 за результатами першого півфіналу?
Список країн, які пройшли у фінал Євробачення 2024 за результатами першого півфіналу: Україна, Сербія, Португалія, Словенія, Літва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.
Вітаємо alyona alyona & Jerry Heil з проходом до фіналу Євробачення 2024!
Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі