Новий каналG.spaceНовини

Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

Євробачення 2024: Україна – виступ alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

У вівторок, 7 травня, відбувся перший півфінал Євробачення 2024. alyona alyona & Jerry Heil виступали під номером 5. Як пройшов виступ представників України – розповість Новий канал. Дивись відео виступу на Новому каналі!

Скільки разів Україна вигравала Євробачення: переможці від України за всі роки

Зараз дивляться

Євробачення 2024: як виступили alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

alyona alyona & Jerry Heil запалили сцену Євробачення 2024 зі своєю піснею Teresa & Maria! Виступ українок виглядав одночасно ніжно та могутньо. Оплески в залі звучали з перших акордів українського номера.

Євробачення 2024: Україна – виступ alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

Jerry Heil трохи змінила імідж. Вона виступила з нарощеним волоссям у бежевій довгій сукні, яка розліталась від вітру. Особливо ефектно сукня виглядала, коли Jerry Heil йшла вгору по скелі, а позаду неї вогняне шоу імітувало падіння фосфорних бомб. Також варто відмітити потоки води, які «текли» сценою та образ Jerry Heil на великому екрані, наче Діви Марії.

Євробачення 2024: Україна – виступ alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

А от аlyona alyona одягнула сірий костюм для виступу на сцені. На початку своєї партії реперка ефектно дістала із зачіски декоративного меча. До образу кожної з артисток дизайнери додали елементи обладунків та зброї, як символ героїзму українців.

Євробачення 2024: Україна – виступ alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

Не менш ефектним був і фінал виступу: коли alyona alyona & Jerry Heil лягли на сцену та опинились наче на давньогрецькій картині з образами святих жінок. 

Євробачення 2024: Україна – виступ alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

Нагадаємо, що українська кліпмейкерка Таню Муіньо стала режисером сценічного виступу українських представниць на Євробаченні 2024.

Фото Instagram, eurovision.tv

Євробачення 2024: як виступили учасники у першому півфіналі

Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу

євробачення 2024 новини шоубізнесу шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь