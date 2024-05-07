Євробачення 2024: Україна – виступ alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

У вівторок, 7 травня, відбувся перший півфінал Євробачення 2024. alyona alyona & Jerry Heil виступали під номером 5. Як пройшов виступ представників України – розповість Новий канал. Дивись відео виступу на Новому каналі!

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Євробачення 2024: як виступили alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

alyona alyona & Jerry Heil запалили сцену Євробачення 2024 зі своєю піснею Teresa & Maria! Виступ українок виглядав одночасно ніжно та могутньо. Оплески в залі звучали з перших акордів українського номера.

Jerry Heil трохи змінила імідж. Вона виступила з нарощеним волоссям у бежевій довгій сукні, яка розліталась від вітру. Особливо ефектно сукня виглядала, коли Jerry Heil йшла вгору по скелі, а позаду неї вогняне шоу імітувало падіння фосфорних бомб. Також варто відмітити потоки води, які «текли» сценою та образ Jerry Heil на великому екрані, наче Діви Марії.

А от аlyona alyona одягнула сірий костюм для виступу на сцені. На початку своєї партії реперка ефектно дістала із зачіски декоративного меча. До образу кожної з артисток дизайнери додали елементи обладунків та зброї, як символ героїзму українців.

Не менш ефектним був і фінал виступу: коли alyona alyona & Jerry Heil лягли на сцену та опинились наче на давньогрецькій картині з образами святих жінок.

Нагадаємо, що українська кліпмейкерка Таню Муіньо стала режисером сценічного виступу українських представниць на Євробаченні 2024.

Фото Instagram, eurovision.tv

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