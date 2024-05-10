Евровидение 2024: прошедший в финал конкурса

Кто прошел в финал Евровидения 2024 по результатам первого полуфинала? Уже известно! Список стран и участников, прошедших в финал Евровидения 2024 после первого полуфинала – в материале Нового канала

Евровидение 2024: первый полуфинал завершен

Во вторник, 7 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения 2024. В начале песенного конкурса выступили участники Евровидения с предыдущих лет. Также зрителям показали видео с 6-ю предыдущими победами Швеции на Евровидении.

Евровидение 2024: первый полуфинал – участники

В первом полуфинале Евровидения 2024 приняли участие 15 стран: Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия, Люксембург. Однако в финал могли пройти всего 10 конкурсантов.

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Кто прошел в финал Евровидения 2024 по результатам первого полуфинала?

Список стран, прошедших в финал Евровидения 2024 года по результатам первого полуфинала: Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

Поздравляем alyona alyona & Jerry Heil с проходом в финал Евровидения 2024!

Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

Евровидение 2024: как выступила Украина — alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале