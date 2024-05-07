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Євробачення 2024: як виступили учасники у першому півфіналі

Євробачення 2024: як виступили учасники на першому півфіналі

Фото – eurovision.tv

68-й пісенний конкурс Євробачення 2024 розпочався з першого півфіналу 7 травня. 15 країн-учасниць показали глядачам нейзабутній перформанс на сцені Malmö

У 2024 році на Євробаченні є нововведення – оргкомітет конкурсу змінив правила проведення конкурсу. Якщо раніше країни «великої п’ятірки» та країна-переможниця виступали лише у фіналі, то тепер вони вперше виступали наживо під час півфіналів.

Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

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Кіпр: Силія Капсіс – Liar

Сербія: Teya Dora – Ramonda

Литва: Silvester Belt – Luktelk

Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue

Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Польща: LUNA –The Tower

Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights

Словенія: Raiven – Veronika

Фінляндія: Windows95man – No Rules!

Молдова: Наталія Барбу – In the Middle

Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar

Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood)

Португалія: Іоланда – Grito

Люксембург: Талі – Fighter

Німеччина: Ісаак – Always on the run

Швеція: Маркус і Мартінус Unforgettable

Великобританія: Оллі Александер Dizzy

Фото – eurovision.tv

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