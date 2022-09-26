Даша Кацурина рассказала, как узнала о разводе с Мишей Кацуриным

Дизайнер и ресторатор Даша Кацурина, которая после 7 лет брака разошлась с Мишей Кацуриным, рассказала, что чувствовала в тот день.

Личными подробностями она поделилась интервью Василисы Фроловой. Случилось это уже после начала полномасштабной войны в Украине.

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– Мы поехали сначала в Будапешт. Там я провела с родителями месяц. Нам очень крутой чувак предоставил бесплатное жилье. Мы познакомились, он артдиллер. Будапешт мне не понравился совсем, но это был пункт перед решением, что делать дальше, – вспомнила Даша.

Но дальше, кроме войны, в ее жизнь пришел еще развод.

– Я была уже без Миши. Он остался в Украине делать дела и проекты. Дальше у меня случается развод в Будапеште. Прекрасный город. Я не могу сказать, что Миша засыпал меня цветами, когда мы ехали в Будапешт, но у нас были хорошие отношения, поэтому это было для меня сюрпризом, – рассказала она.

Сейчас Даша уже свободная девушка – с Мишей их развел суд. Девушка призналась, счастлива в новых отношениях, и это хорошо. Она поделилась, что в их отношениях с Дантесом царит любовь и гармония.

— Мы дружили, поэтому это не было неожиданностью, что Вова что-то помогал… Понимаешь, как это происходит: мы дружим, а потом уже не только дружим. Это прикольно. Я понимаю, что знаю о нем очень много его отрицательных черт, а он – мои. И мы с этим согласились, когда начались отношения. Я не знаю, что из этого выйдет, но мне очень нравится, – призналась Даша.

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