Новий каналG.spaceНовини

Потап повернувся до України та розповів, як пережив параліч обличчя

Потап повернувся до України та розповів, як пережив параліч обличчя

Український репер Потап вперше за майже сім місяців від початку війни з’явився в студії українського телеканалу та розповів, як пережив параліч обличчя

Співак завітав у прямий етер ранкового шоу «Сніданок».

Зараз дивляться

В червні на благодійному концерті в Іспанії Потап з’явився з перекошеним обличчям. Репер не міг не лише співати, а й говорити. Тоді  шоумен заявив, що він застудив лицьовий нерв.

– Все це через нерви. В мене був COVID-19, потім отит. А після цього синдром Ремзі-Ханта, який був у Джастіна Бібера. Він зараз навіть призупинив тур. Це параліч обличчя і нервів. Але я дивився на хлопців, які воюють. І зрозумів, ну який параліч, про що казати? — відверто розповів Олексій Потапенко.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Також ведучі ранкового шоу запитали репера щодо його тривалої відсутності в Україні. В кулуарах шоу-бізнесу подейкували, що артист разом із дружиною, співачкою Настею Каменських, перед початком повномасштабного вторгнення армії рф до України полетіли до Іспанії.

– Я не казав нічого про Іспанію. Казав від Польщі до Латинської Америки. В нас було багато зупинок, — лаконічно прокоментував чутки Потап.

Також Потап заявив, що повернувся до України вже давно. Але коли саме, не уточнив. Співак поділився емоціями довгоочікуваного приїзду додому.

– Коли зустрічали, перетинав кордон, зустрічали всі так: «Не може бути, це ви!». Обіймали мене, — згадав Потапенко.

Фото Instagram

Читай також:

Тіна Кароль похизувалась капустою з городу: «Що посієш – те й пожнеш»

Брітні Спірс може назавжди піти зі сцени: нова заява співачки

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь