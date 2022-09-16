Потап повернувся до України та розповів, як пережив параліч обличчя

Український репер Потап вперше за майже сім місяців від початку війни з’явився в студії українського телеканалу та розповів, як пережив параліч обличчя

Співак завітав у прямий етер ранкового шоу «Сніданок».

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В червні на благодійному концерті в Іспанії Потап з’явився з перекошеним обличчям. Репер не міг не лише співати, а й говорити. Тоді шоумен заявив, що він застудив лицьовий нерв.

– Все це через нерви. В мене був COVID-19, потім отит. А після цього синдром Ремзі-Ханта, який був у Джастіна Бібера. Він зараз навіть призупинив тур. Це параліч обличчя і нервів. Але я дивився на хлопців, які воюють. І зрозумів, ну який параліч, про що казати? — відверто розповів Олексій Потапенко.

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Також ведучі ранкового шоу запитали репера щодо його тривалої відсутності в Україні. В кулуарах шоу-бізнесу подейкували, що артист разом із дружиною, співачкою Настею Каменських, перед початком повномасштабного вторгнення армії рф до України полетіли до Іспанії.

– Я не казав нічого про Іспанію. Казав від Польщі до Латинської Америки. В нас було багато зупинок, — лаконічно прокоментував чутки Потап.

Також Потап заявив, що повернувся до України вже давно. Але коли саме, не уточнив. Співак поділився емоціями довгоочікуваного приїзду додому.

– Коли зустрічали, перетинав кордон, зустрічали всі так: «Не може бути, це ви!». Обіймали мене, — згадав Потапенко.

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