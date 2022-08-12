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Jerry Heil — «КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ»: тренд с ТикТок стал народным хитом — смотри клип

Jerry Heil — КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ: смотреть онлайн премьеру клипа

Новая песня «КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ» возникла как ТикТок забава, чтобы поднять настроение себе и украинцам, а превратилась в полноценный трек, потому что собрала в соцсети уже 12+ тысяч пользовательских видео, которые суммарно конвертируются в десятки миллионов просмотров в этой сети еще до официального

Это не просто песня-мем, это «мантра» каждого украинца, слова которой взяты из стихотворений легендарного поэта и пророка Тараса Шевченко, что несет мощную социальную миссию!

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Динамика и нотки украинского колорита в песне не оставит ни одного слушателя безразличным! Приятно удивит сначала песни и панчлайн от президента Владимира Зеленского, со слов которого и начинается трек!

— Мне кажется, в нашей стране никто не делает такие мощные панчлайны, как наш президент, который даже сейчас, несмотря на свой статус, время от времени позволяет себе шутить и очень точно это делает: во время речей, на заседаниях, на выступлениях перед Европарламентом. Поэтому мы взяли и вырезали кусок речи президента, где он обращается к народу Украины и призывает нас объединяться, – рассказала певица.

А лирически спетый второй куплет песни «КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ» — это заряд патриотизма, о том, как Jerry Heil видит современных украинцев!

– Во втором куплете я добавила строку «проросли из черноземов, потому что любили в зерне». Так вот, эту фразу «мы проросли из черноземов» когда-то в комментариях написал мне мой подписчик, когда я дала клич, чтобы написать вместе песню. И вот этот комментарий «въелся» мне в память и, видите, прожил вплоть до момента написания этой песни, видимо, ждал своего времени, — поделилась артистка.

— С уверенностью могу сказать, что находясь в Европе, я ни у одного народа не видела такого единения со своими предками. А у украинцев это заложено на генетическом уровне, – прокомментировала Jerry Heil.

В клипе к песне «КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ» Jerry Heil использовала кадры из фильма «москаль-чарівник» в котором главную роль сыграла Руслана Пысанка.

— Я задалась целью использовать материалы забытых украинских киноматериалов, чтобы возрождать в памяти украинцев и напоминать о замечательных художниках, которые внесли вклад в нашу культуру. Когда решилось, что песни «ЧОРНОБРИВІ» быть, я начала поиски и нашла кинокартину «москаль-чарівник» с Русланой Пысанкой в ​​главной роли. Все было идеально: гордая фигура независимой украинской женщины, дурачок-москаль — будто визуальная трансляция завещания Шевченко. А через несколько недель с начала подготовки мы узнали о трагедии — Русланы Пысанки не стало. Теперь эта видеоработа – это также заведение ценить своих гениев и талантов при жизни! Руслана сделала немало для украинского кино, мы также ожидаем выход ее крайней, так и не завершенной работы в кино «Демоны» Ценим свое! – рассказала певица.

Ссылка на тренд: https://vm.tiktok.com/ZMNpnRBRd/

КОХАЙТЕСЯ, ЧОРНОБРИВІ, ТА НЕ З МОСКАЛЯМИ

З одеситами кохайтесь

З васильківчанами

Кохайтеся з львів‘янами

З Франківськом любіться

Затискайтесь з киянами

В херсонських теплицях

Фото Instagram

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