Андрій Хливнюк розповів як відволікається на службі (ФОТО)

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який спочатку захищав Україну у теробороні, а згодом у патрульній поліції, показав та розповів, як відпочиває на службі

Артист виклав фото у своїх соцмережах, де видно, як він лежить в повному обмундированні, зі зброєю, в окопі на землі.

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Також Андрій Хливнюк розказав, що допомагає йому відволікатися від прильотів. Після вечері він йде відпочивати у навушниках, знаходить на Youtube звуки природи та слухає їх пару годин, поки вдається поспати. Це все співак робить для того, щоб не чути звуків дальніх прильоів.

Фото Instagram

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