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Андрій Хливнюк розповів як відволікається на службі (ФОТО)

Андрій Хливнюк розповів як відволікається на службі (ФОТО)

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який спочатку захищав Україну у теробороні, а згодом у патрульній поліції, показав та розповів, як відпочиває на службі

Артист виклав фото у своїх соцмережах, де видно, як він лежить в повному обмундированні, зі зброєю, в окопі на землі.

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Публикация от Андрій Хливнюк (@andriihorolski)

Також Андрій Хливнюк розказав, що допомагає йому відволікатися від прильотів. Після вечері він йде відпочивати у навушниках, знаходить на Youtube звуки природи та слухає їх пару годин, поки вдається поспати. Це все співак робить для того, щоб не чути звуків дальніх прильоів.

Андрій Хливнюк розповів як відволікається на службі (ФОТО)

Фото Instagram

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