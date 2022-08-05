Дорофеева спела песню Разноцветная на украинском языке: Різнокольорова — ВІДЕО

За неделю до начала полномасштабной войны, нападения россии на Украину, певица Dorofeeva представила трек и клип raznotsvetnaya. Сейчас она перепела его на украинском.

В конце июня в соцсетях Dorofeeva объявила открытый конкурс среди авторов на лучшую адаптацию текста песни raznotsvetnaya на украинском.

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– Ушел шестой месяц войны. Мы все изменились, все изменилось, приобрело новые краски и, к сожалению, не всегда яркие. raznotsvetnaya – мой последний сингл из жизни «до». Я так хотела, чтобы этот трек стал началом чего-то светлого… но произошла война. Однако жизнь продолжается и мы должны помнить об этом. Трудно, но сама любовь дает силы творить и жить. Поэтому я нашла свою новую love – «raznotsvetnaya» и сегодня делюсь ею с вами, – написала Надя в своих соцсетях.

В комментариях СМИ певица рассказала, что была поражена тем, сколько текстов с переводом ее песни прислали украинцы. Некоторые просто перевели оригинальный текст, а некоторые – прислали интересные адаптации.

— Спасибо каждому за участие! Но я выбрала именно этот текст, потому что он идеально передает смысл, смысл и ритм песни raznotsvetnaya. Когда я впервые послала запись команде, все сошлись во мнении, что трек как будто всегда был таким. raznotsvetnaya – абсолютно моя песня! Надеюсь, что она тоже понравится слушателям, — говорит исполнительница.

Победил текст авторства винничанки Екатерины Медведевой, проживающей в Соединенных Штатах. А сам трек raznotsvetnaya войдет в первый украиноязычный альбом от Dorofeeva.

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