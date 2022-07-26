Дантес опубликовал фото поцелуя с Дашей Кацуриной (ФОТО)

Украинский певец Владимир Дантес поделился фото поцелуя со своей подругой Дашей Кацуриной

Неужели фаны были правы по поводу их романа?

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Бывший супруг Нади Дорофеевой выложил фото в своем Instagram, на котором он держит в руках полароидный снимок из нескольких кадров. На них он позирует вместе с экс-женой нынешнего бойфренда Дорофеевой – Миши Кацурина. Даша Кацурина — известная блогер и бизнесвумен.

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На снимках они с Дантесом мило позировали и поцеловались! Однако над тем самым кадром певец написал «Братский», имея в виду поцелуй.

Владимир Дантес и Даша Кацурина давно подогревают слухи о своих романтических отношениях. В марте оба объявили о разводах с бывшими любимыми. Дантес закончил многолетние отношения с певицей Надеждой Дорофеевой, а Даша разорвала союз с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. От их брака подрастают двое несовершеннолетних детей.

Напомним, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин уже подтвердили свой роман и часто делятся общими кадрами в соцсетях. Теперь фанаты внимательно следят за Дантесом и Кацуриной, ожидая признания от них.

Фото — Instagram

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