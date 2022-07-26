Дантес опубликовал фото поцелуя с Дашей Кацуриной (ФОТО)

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Украинский певец Владимир Дантес поделился фото поцелуя со своей подругой Дашей Кацуриной
Неужели фаны были правы по поводу их романа?
Бывший супруг Нади Дорофеевой выложил фото в своем Instagram, на котором он держит в руках полароидный снимок из нескольких кадров. На них он позирует вместе с экс-женой нынешнего бойфренда Дорофеевой – Миши Кацурина. Даша Кацурина — известная блогер и бизнесвумен.
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На снимках они с Дантесом мило позировали и поцеловались! Однако над тем самым кадром певец написал «Братский», имея в виду поцелуй.
Владимир Дантес и Даша Кацурина давно подогревают слухи о своих романтических отношениях. В марте оба объявили о разводах с бывшими любимыми. Дантес закончил многолетние отношения с певицей Надеждой Дорофеевой, а Даша разорвала союз с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. От их брака подрастают двое несовершеннолетних детей.
Напомним, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин уже подтвердили свой роман и часто делятся общими кадрами в соцсетях. Теперь фанаты внимательно следят за Дантесом и Кацуриной, ожидая признания от них.
Фото — Instagram
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