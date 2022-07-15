Даша Кацуріна показала, як проводить час разом з Дантесом в Ізраїлі

Розставання українських артистів Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса набирає нових обертів. За розвитком подій спостерігати цікавіше, ніж за будь-яким реаліті-шоу. Здавалося б розставання та й розставання, але ж одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу не просто розпалася, а «помінялася» партнерами зі своїми друзями-рестораторами Мішею та Дашею Кацуріними.

Спочатку стало відомо, що зустрічаються Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Пара навіть підтвердила це у своїх соціальних мережах. Але ж і чутки довколо роману Володимира Дантеса та Даші Кацуріної не вщухають. А тепер дівчина навіть підтвердила, що зараз знаходиться разом зі співаком в Ізраїлі.

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В Instagram-сторіс Даша розмістила кілька відео зі стендапу Дантеса та закликала підтримувати Україну, донатити на ЗСУ й продовжувати боротьбу.

Будемо терплячими та чекатимемо на офіційне підтвердження стосунків від парочки.

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