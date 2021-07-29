Владимир Дантес: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Владимир Дантес

Карьера: певец, музыкант, телеведущий

Дата рождения: 28 июня 1988 року

Семейное положение: женат

Владимир Дантес — украинский певец, музыкант. Получил известность на проекте «Фабрика звезд» и в коллективе «ДиО.Фильмы». Имеет свой стиль и волшебный голос. Муж певицы Нади Дорофеевой.

Детство

Настоящее имя певца — Владимир Гудков. Родился в Харькове 28 июня 1988 года. Позже переехал жить в столицу — Киев. Имеет российско-украинское происхождение от отца и еврейское по матери. Будущий артист рос в обычной семье, отец работал в правоохранительных органах. Мальчик в детстве мечтал быть, как отец и стать милиционером. С возрастом Владимир начал увлекаться музыкой, а педагоги отмечали неплохой вокал парня. В результате родители отдали сына в хор.

Образование

После средней школы юноша поступил в музыкально-педагогическое училище, обучение в котором позволило выявить талант. Здесь будущий музыкант получил специальность педагога по вокалу.

Несмотря на желание парня связать жизнь с музыкой, родители посоветовали получить более перспективную профессию. Владимир поступил в Харьковский политехнический институт на специальность «финансовое управление бизнесом».

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Первые шаги к популярности, «Фабрика звезд — 2»

Дантес хотел попасть в шоу-бизнес. В 2008 году, услышав об отборе на проект «Фабрика звезд — 2», немедленно отправился его покорять. На кастинге в харьковском клубе парень исполнил украинскую народную песню «Ой, у полі три криниченьки», которую сопровождал небольшим артистическим выступлением. Этот номер и дал ему билет в проект. На «Фабрике» Дантес провел три месяца, дойдя до финала. Здесь же парень познакомился с Вадимом Олейником, будущим коллегой и другом. Вместе ребята создали дуэт.

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Новая группа «Дантес & Олейник»

Продюсером группы стала Наталья Могилевская. Новый коллектив вместе с другими участниками шоу «Фабрика» впервые выступил на ее сольном концерте. Вместе с певицей дуэт гастролировал по Украине, а в 2009 году ребята записали первый клип на песню «Мне уже двадцать».

В 2010 году у ребят уже вышел первый альбом «Мне уже двадцать». «Дантес & Олейник» стали номинантоми премии MTV Europe Music Awards 2010. В сентябре дуэт получил новое название «ДиО.фильмы», которое образовалось благодаря сочетанию инициалов исполнителей. Ребята выпустили много успешных песен. Но уже в 2015 году коллектив распался, а Дантес сосредоточился на телевизионной карьере.

ТВ-карьера Дантеса

После того, как группа распалась, Дантес стал ведущим популярного кулинарного шоу «Еда, я люблю тебя!». Проект похож на тревел-шоу, только его цель — исследовать кухню разных стран. Здесь певец позиционировал себя, как гурман кулинарных шедевров, который считает, что хорошая еда не должна быть дорогой. С командой тревел-шоу телеведущий объездил более 60 стран мира, пробуя необычную пищу. Кстати, артист был расстроен, что полностью украинский проект не получил признания на родине, а программа выходит исключительно на российском ТВ. Поэтому вскоре он решил уйти из проекта. Дантес провел 7 сезонов программы.

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Далее Дантес вошел в число призеров конкурса перевоплощений «Как две капли». Судей и зрителей Владимир поражал образами Игоря Корнелюка, Светланы Лободы, Владимира Высоцкого. Также с 2015 года он стал одним из тренеров детского талант-шоу «Маленькие гиганты». А совсем недавно, в 2020 году, Владимир Дантес участвовал в шоу «Маска» в образе стрекозы.

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YouTube-карьера

В 2018 году Дантес дебютировал со своим авторским видеоблогом на YouTube под названием «Муж Нади Дорофеевой». Накануне этого в работе певца был перерыв и депрессии, как он сам рассказывал в нескольких интервью. Он думал, что делать дальше и как вернуться к творчеству. Решил начать с YouTube и юмора. Создал блог, где рассказывал, как это — быть мужем, да еще и певицы Нади Дорофеевой.

Ведущий «Орел & Решка.10 лет»

В 2021 году в эфире Нового канала вышел выпуск юбилейного сезона тревел-шоу «Орел & Решка.10 лет», в котором Владимир Дантес вместе со своей женой, певицей Надей Дорофеевой, отправились в путешествие в Иорданию.

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Продолжение карьеры певца

В сентябре 2019 года, после долгого творческого молчания, как певца, Дантес вернулся на большую сцену и выпустил сольную песню «Теперь тебе 30». Она сразу получила успех среди поклонников и новых слушателей.

Песни Дантеса сейчас

После своего творческого «пробуждения», песни у певца полетели одна за другой. «Теперь тебе 30», «Более или менее», «Одноклассница», «Саша». Видно и слышно, что Дантес вкладывает в них всю душу. К тому же и клипы выглядят очень стильно. Режиссером всех последних клипов Дантеса является Леонид Колосовский.

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Личная жизнь

Во время шоу «Фабрика звезд — 2» все обсуждали роман Владимира Дантеса с Анастасией Волковой (тоже участницей «Фабрики»). Уже после завершения шоу певец признался, что роман был пиаром для двоих.

Сейчас же Владимир Дантес женат на певице, экс-солистке группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой. Владимир три раза делал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Первый раз он просто скрутил кольцо из фольги от бутылки шампанского, второй раз устроил флешмоб, а в 2015 году в эфире радиостанции «Люкс ФМ» он официально попросил выйти за него замуж. Через несколько месяцев — 8 июля 2015 года — пара сыграла пышную свадьбу в лавандовом стиле. Праздник был очень теплым и романтичным.

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Интересно, что в личную жизни влюбленных едва не вмешался продюсер «Время и стекло» Потап. Он для Нади, как второй отец, и считал Дантеса легкомысленным сердцеедом. Поэтому он боялся, что парень разобьет сердце девушки. Но все же, Потап даже согласился стать «свадебным отцом» Дорофеевой на празднике.

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