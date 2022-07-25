Евровидение-2023 пройдет в Великобритании, не в Украине

Сегодня на официальном сайте песенного конкурса сообщили, что «Евровидение 2023» пройдет в Великобритании, но от имени Украины. Как это работает?

Сообщается, что представители Суспільного Мовлення в 2023 году будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы в шоу в следующем году. Украина как страна-победительница «Евровидения 2022» автоматически попадет в финал.

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Конкурс принимающего города в Британии начнется на этой неделе.

Логотип, отражающий уникальные обстоятельства постановки, будет раскрыт позже.

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В пресс-релизе EBU, опубликованном ранее, было объявлено, что это решение было принято после изучения возможности проведения Конкурса в Украине, и, к сожалению, сделан вывод, что из соображений безопасности это невозможно.

В результате этих обсуждений EBU пригласила BBC, занявшую второе место на конкурсе 2022 года, выступить организатором 67-го песенного конкурса Евровидения.

Украина, как страна-победитель в 2022 году, автоматически попадет в Гранд-финал будущего Конкурса вместе с так называемой «большой пятеркой» (страны, которые вносят наибольший финансовый вклад в Конкурс: Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство).

По материалам eurovision.tv

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