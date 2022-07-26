Бритни Спирс планирует записать дуэт с Элтоном Джоном: возращение на сцену

Бритни Спирс возвращается на сцену! Знаменитость планирует триумфальный камбэк, и уже ходят слухи, что она сотрудничает с Элтоном Джоном.

Об этом сообщает People. Источники говорят, что вместе с Джоном они записывают новую версию его сингла 1972 года Tiny Dancer. Трек должен выйти в следующем месяце.

Cейчас смотрят

Слухи о том, что Бритни Спирс сотрудничает с Элтоном Джоном, появилась после того, как знаменитость вместе со своим мужем Сэмом Аскаги провела выходные в компании актера Терона Эджертона, сыгравшего 75-летнего Джона в музыкальном байопике Рокетмен.

По информации издания People, Спирс много говорит о своей карьере после того, как в ноябре прошлого года уволилась из-под опеки отца Джейми, распоряжавшегося ее жизнью и состоянием последние 13 лет. Источник издания, хорошо знающий знаменитость, отметил, что она «любит создавать музыку и хочет подарить своим поклонникам новый альбом».

Недавно Бритни Спирс перепела свой прорывной сингл 1998 Baby One More Time в видео в Instagram. Знаменитость призналась, что много лет хотела перезаписать трек, но это было невозможно, пока она находилась на попечении своего отца.

– Я очень давно не делилась своим голосом… возможно, слишком долго, – подписала видео знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Фото Getty Images

Читай также:

Ну, наконец-то: Дантес опубликовал фото поцелуя с Дашей Кацуриной (ФОТО)

Таня Пренткович наконец-то дала имя своему сыну