Таня Пренткович наконец-то дала имя своему сыну

Все подписчики Тани уже две недели с нетерпением ждут новости: какое же имя она выберет для своего младшего сына.

И сегодня двухнедельный малыш таки получил имя – Адам, с ударением на первый слог. «Адам Гонковский», – написала Таня Пренткович в стаорис.

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Блогер призналась, что сначала они с любимым хотели назвать сына простым украинским именем, но столкнулись с проблемой: «Почему столько м*даков носят такие красивые мужские украинские имена?».

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Через две недели родители решили обратиться к украинской Википедии за помощью. В четверке победителей были Адам, Артем, Александр и Эней:

— Эней очень нравилось, но понимали, что он будет моторным парнем, — смеется Таня. – Энеиду же все учили?

Поэтому молодые родители остановили свой выбор по имени Адам:

– Это был один из самых сложных выборов в моей жизни, – признается Таня. – Но мы счастливы, и сыну подходит.

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Напомним, что Адам – второй ребенок Тани Пренткович. От первого брака у нее уже есть сын Иван.

Фото: tanyaprentkovych

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