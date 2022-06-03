Новая девушка Дантеса: Кто она?

После того, как в марте Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили о расставании, в сети подписчики звезд проводят настоящее расследование, чтобы узнать, появились ли у них новые отношения.

Большинство поклонников убеждены, что у Нади Дорофеевой роман с ресторатором Михаилом Кацуриным. Фото влюбленной парочки уже не раз облетели вссе паблики. А когда в интервью «ЖВЛ» Дантеса спросили, правдивы ли сплетни о новых отношениях Нади, он ответил неоднозначно: «Я не лезу в личную жизнь Нади. Но расставим точки: она точно не ушла от меня к нему. Так можно сказать. Люди любят подтягивать то, что хотят подтянуть. А если они будут вместе, то круто, это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше».

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Даша – бывшая жена Миши Кацурина, ресторатор и основательница собственного бренда одежды. О разрыве эта пара сообщила сразу после появления новости о разводе Наде Дорофеевой и Дантеса.

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И судя по всему, Вова таки «присмотрелся» к Даше, ведь уже несколько недель в сети ходят слухи о романтических отношениях между этими двумя. «Интернет-детективы» находят все большее и большее подтверждений этого романа. К примеру, недавно в сторис Дантеса появилось фото ног девушки, с характерной татуировкой над коленом. Такое тату, как утверждают подписчики звезд, есть у Даши Кацуриной. Ошибиться можно, но сложно, ведь место для тату довольно необычное.

А на днях в сторис Дащи и Вовы почти одновременно появились фото из ресторана «Вьетнамский привет». Конечно, это может быть простым совпадением, но с каждым таким совпадением уверенность фанатов в романе ресторатора и певца растет.

В сети посмеиваются, что Дантес неоднократно говорил, что хочет детей, поэтому не удивительно, что он обратил внимание на Дашу, у которой уже двое: 6-летняя дочь Саша и годовалый сын Иван.

Напомним, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес уже много лет дружат семьями с Михаилом Кацуриным и Дашей Кацуриной и неоднократно отдыхали двумя семьями на островах.

Фото: instagram.com/vladimirdantes