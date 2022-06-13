Дантес рассказал правду о личной жизни: с кем встречается Владимир Дантес

И назвал условие, при котором готов стать новым героем шоу «Холостяк»

В марте этого года стало известно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес разошлись после 10 лет отношений. Об этом звездные супруги сообщили на официальных страницах в Instagram, опубликовав одинаковые посты. Они решились сделать заявление сейчас, в разгар войны в Украине, потому что правильного времени для этого никогда не бывает.

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Большинство поклонников убеждены, что у Нади Дорофеевой роман с Михаилом Кацуриным. И пытаются приписать Дантесу отношения с бывшей супругой ресторатора Дашей. Правда ли это?

На днях Владимир Дантес дал интервью, в котором откровенно ответил на вопросы о личном. Артис признался, что сейчас его сердце свободно. Более того, он заявил, что готов стать героем нового сезона шоу «Холостяк», но только при условии большого гонорара.