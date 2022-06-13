Новый канал>G.space>Новости

Дантес рассказал правду о личной жизни

Дантес рассказал правду о личной жизни: с кем встречается Владимир Дантес

И назвал условие, при котором готов стать новым героем шоу «Холостяк»

В марте этого года стало известно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес разошлись после 10 лет отношений. Об этом звездные супруги сообщили на официальных страницах в Instagram, опубликовав одинаковые посты. Они решились сделать заявление сейчас, в разгар войны в Украине, потому что правильного времени для этого никогда не бывает.

Related video

Новая девушка Дантеса: Кто она?

Вова Дантес рассказал, когда они с Дорофеевой решили расстаться: «Люблю, но не кохаю»

Большинство поклонников убеждены, что у Нади Дорофеевой роман с Михаилом Кацуриным. И пытаются приписать Дантесу отношения с бывшей супругой ресторатора Дашей. Правда ли это?

Дантес рассказал правду о личной жизни: с кем встречается Владимир Дантес

На днях Владимир Дантес дал интервью, в котором откровенно ответил на вопросы о личном. Артис признался, что сейчас его сердце свободно. Более того, он заявил, что готов стать героем нового сезона шоу «Холостяк», но только при условии большого гонорара.

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь