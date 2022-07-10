Maneskin послал путина со сцены на концерте в Риме (ВИДЕО)

Эксклюзив! Группа Maneskin представила новый трек на грандиозном концерте в Риме
Итальянская группа Maneskin, так полюбившаяся мировой аудитории после победы на «Евровидении-2021», продолжает поддерживать Украину. В субботу, 9 июля, на своем концерте в Риме музыканты спели трек Gasoline, отрывок из которого посвящен Украине, и послали путина.
Песня была написана после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. И теперь на каждом своем концерте артисты поют ее, призывая помнить о войне и открыть глаза по путину.
«Даже если кто может разозлиться, давайте кричать: «Fuck putin! Fuck the war!» Идите все, кто против того, что я сейчас сказал! – высказался солист Maneskin Дамиано Давид.
Как это было, можно увидеть в эксклюзивном видео Нового канала.
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