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Группа Måneskin поддержала Украину треком Gasoline на фестивале Coachella (ВИДЕО)

Måneskin — Gasoline: смотреть онлайн выступление на фестивале Coachella

Итальянская группа Maneskin, победившая на «Евровидении-2021», выступила на музыкальном фестивале Coachella и поддержала Украину в войне, которую развязала россия.

Во время своего выступления итальянские музыканты загадали Украину, ее жажду свободы и послали путина. Солист группы Maneskin Дамиано Давид выкрикнул со сцены: Free Ukraine! FUCK Putin!» После этого звезды исполнили свой новый трек Gasoline, отрывок из которой посвящен Украине.

Стоит напомнить, что во время «Евровидения-2021» итальянская группа Maneskin очень понравилась песне SHUM украинским представителям Go_A. В свою очередь, украинцам впали в душу итальянские музыканты.

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