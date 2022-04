Итальянская группа Maneskin, победившая в прошлом году на «Евровидении-2021», записала видео в поддержку Украины, в котором показали ужасные кадры из разрушенных украинских городов

8 апреля по инициативе проекта Global Citizen в социальных сетях стартовал международный звездный флешмоб, цель которого – собрать финансовую помощь украинским беженцам.

К инициативе присоединились Элтон Джон, Оззи Осборн, U2, Селин Дион и многие другие знаменитости со всего мира.

Maneskin в поддержку флешмоба записали песню Stand Up for Ukraine и сняли видео, где использовали кадры из украинских разрушенных городов, ужасные, кровавые моменты военной истории Украины:

«Беженцы в Украине и во всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем наш голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете. Присоединяйтесь к нам, создавайте собственный видеозвонок в мир, чтобы поддержать беженцев и пожертвовать на: ForUkraine.com», — написали Maneskin в Instagram.

Текст песни Maneskin — Stand Up for Ukraine

«How are you sleeping at night?

How do u close both ur eyes, living with all of those lives on your hands.

Standing alone on that hill, using your fuel to kill.

We won’t take it standing still, watch as dancе.

We’re gonna dance on gasoline».