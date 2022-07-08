Кейт Бланшетт сняла фильм о битве за Харьков и озвучила его

От Киева до Ялты: Леся Никитюк готовится к съемкам нового сезона «Le Маршрутки»
Голливудская актриса Кейт Бланшетт поддерживает Украину в войне с Россией. Звезда презентовала документальный фильм о битве за Харьков под названием «Украина: Жизнь под ударом» (Ukraine: Life Under Attack).
Кейт, являющаяся послом доброй воли ООН, сняла фильм вместе с эксредактором британского телеканала Channel 4 News Бенджамином де Пиром. Лента длится около часа. Об этом пишет Kyiv Post.
Его главные герои – работник ГСЧС Роман и его команда, спасшие Харьков от пожаров, вызванных взрывами, а также фельдшеры Татьяна и Ирина, которые не только спасали раненых, но и ежедневно помогали людям, которые несколько месяцев находились в подполье, скрываясь от ударов.
По словам продюсеров, это «история битвы за Харьков глазами мирных жителей и работников службы чрезвычайных ситуаций, на которых выпала основная тяжесть российского нашествия». Сама Кейт также озвучила фильм, рассказав историю боев за город.
Документальную ленту «Украина: Жизнь под ударом» (Ukraine: Life Under Attack) можно просмотреть на сайте Channel 4 Plus, но для просмотра требуется регистрация. Также фильм представлен на официальном сайте.
В документальном фильме мы можем увидеть кадры разрушенных домов, уничтоженный район Северной Салтовки, а также мирных жителей, вынужденных прятаться во время ударов в бомбоубежищах.
Фото Getty Images
Читай также:
Не запоминает лица людей: Брэд Питт рассказал о своем редком заболевании
Таня Пренткович стала мамой во второй раз! Первое фото с новорожденным