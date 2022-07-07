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Таня Пренткович стала мамой во второй раз! Первое фото с новорожденным

Таня Пренткович стала мамой во второй раз! Первое фото с новорожденным

Украинская блогерша Таня Пренткович родила второго сына сегодня, 7 июля

Таня Пренткович и Андрей Гонковский во второй раз стали родителями, о чем сообщили на официальных страницах в Instagram. По словам блогерши, роды прошли прекрасно, она даже назвала их «идеальными».

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Таня Пренткович стала мамой во второй раз! Первое фото с новорожденным

Малыш родился в четверг, 7 июля, в 14:02 с весом 4 150 г и ростом 54 см. Таня Пренткович и Андрей Гонковский решили не скрывать счастливую новость от поклонников. Они сразу рассказали о пополнении в семье и даже поделились первыми семейными фото с новорожденным сыном. Только посмотрите на эту милоту!

 

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Допис, поширений Таня Пренткович???????????? (@tanyaprentkovych)

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