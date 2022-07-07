Брэд Питт рассказал о своем редком заболевании

Знаменитость жалуется, что люди ему не верят

Голливудский актер Брэд Питт рассказал, что страдает редким заболеванием прозопагнозии. Фактически, звезда не способна различать лица других людей. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Как заверил актер в интервью GQ, ему не удается запоминать новых людей. Это усложняет его жизнь. А вдобавок к этому некоторые еще и не верят в его диагноз. Стоит отметить, что официально врачи такого диагноза Питту не ставили.

«Никто мне не верит! Я бы хотел встретить еще кого-нибудь [с диагнозом прозопагнозия]», — рассказал Брэд Питт.

Ранее актер уже рассказывал о своем состоянии в 2013 году. Он говорил, что его ненавидят многие, потому что думают, что он их не уважает. Также звезда отмечал, что иногда ему дают описание облика человека, чтобы ему было легче ориентироваться, кто именно перед ним.

Фото: Getty Images

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