Артем Пивоваров — Ой на Горі: смотреть онлайн премьеру клипа

Артист представил новый трек в рамках культурного проекта «Твої Вірші, Мої Ноти»

Украинский певец Артем Пивоваров выпустил клип на осовремененное видение известной украинской певицы «Ой на Горі».

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Смотреть премьеру клипа Артем Пивоваров — «Ой на Горі» онлайн:

«Ой на Горі» – первая народная песня, получившая новую интерпретацию в проекте «Твої Вірші, Мої Ноти». После «перерождения» в Pivovarov Production изменился даже посыл: оригинальная версия пронизана печалью и несет печальную энергетику, новая же – полна света и надежды.

На этот раз я отошел от творчества отдельных представителей литературы и взял за основу текст, автором которого является народ. Работа описывает общую для большинства современных украинцев картину. Действительность, в которой миллионы семей были вынуждены развестись и почувствовать боль потери. В настоящее время каждый из нас проходит «трансформацию». Понятие «семьи» становится более обширным и духовным, ведь это не только кровные узы. Семья – это и те люди, которые имеют общие ценности, мечту и цель и объединяются для ее достижения», — поделился певец.

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